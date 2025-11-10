Pachuca ya tendría amarrado a su nuevo entrenador y es un viejo conocido de la Liga MX

Pachuca, Hidalgo.- Tras la destitución de Jaime Lozano previo al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, la directiva de Pachuca trabajó a marchas forzadas y en cuestión de horas encontró al sustituto del entrenador mexicano, con el que el club terminó en noveno lugar de la tabla general. El argentino Esteban Solari sería el elegido para dirigir a Los Tuzos y su debut lo haría frente a Pumas UNAM en el repechaje, así lo confirmó César Luis Merlo, unas de las fuentes más confiables del futbol de estufa.

Anteriormente, el Tano Solari ha tenido experiencias con el Johor Darul Takzim de Malasia, Everton de Viña del Mar (equipo propiedad de Grupo Pachuca) y Godoy Cruz de Argentina. También tuvo una etapa de cuatro años trabajando en categoría juveniles de la Selección Argentina: entre 2018 y 2022 como asistente técnico de la Sub-19, Sub-20 y Sub-23. Además estuvo dos años como entrenador de juveniles en Rosario Central en su país natal.

Pude saber que el ex delantero de 45 años, oriundo de Rosario, Argentina, es el elegido para tomar el puesto que dejó vacante Jaime Lozano. El estratega sudamericano tomará el cargo desde ya, por lo que dirigirá el próximo encuentro de Play-In ante los Pumas de la UNAM", contó Merlo.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pachuca. Asumirá en las próximas horas y debutará frente a Pumas. ??https://t.co/T39HtUpK7J pic.twitter.com/EExbeDr5DV — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 10, 2025

En su etapa como jugador, Solari tuvo la oportunidad de jugar en México defendiendo la playera de los Pumas UNAM, etapa en la que marcó 25 goles y consiguió dos asistencias, consiguiendo un subcampeonato con el cuadro felino. Y curiosamente Pumas será el club contra el que haga su debut en el banquillo de Pachuca, un partido en el que se ambos equipos se juegan la posibilidad de poder acceder a la liguilla del Apertura 2025.

Parece ser cuestión para que Esteban, quien es hermano de Santiago Solari, exdirector técnico del Club América y exfubolista del Real Madrid, sea anunciado como nuevo timonel del conjunto de la Bella Airosa. En su currículum, el exjugador de Pumas dirigió 44 partidos al Johor de Malasia entre enero y diciembre de 2023; con el Everton tuvo 32 encuentros entre marzo y diciembre de 2024; y estuvo al mando Godoy Cruz 21 juegos entre febrero y agosto de 2025.

ESTEBAN SOLARI SERÁ EL SUCESOR DE JAIME LOZANO uD83DuDE2F@ruubenrod revela quién será el nuevo director técnico del Pachuca uD83DuDD25#FSRadioMX pic.twitter.com/rOdFp4kfVX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui