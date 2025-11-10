Potros del Itson van a semifinales de la Liga Mayor de futbol americano

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Potros del Itson arrollaron 37-20 a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y con ello avanzaron por segunda campaña consecutiva a las semifinales de la Conferencia Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa).

La escuadra que comanda el coach Jorge Ignacio Aguilar, hizo valer su localía en el Campo Hundido y desde el arranque mismo del encuentro se fueron al frente 10-0 en el marcador, con gol de campo de 33 yardas de Jorge Acuña y pase de 54 yardas del mariscal de campo, Iván Enrique Amparo a Joel Antonio Osuna y extra de Acuña.

Los Potros arrollaron a sus rivales

Los visitantes reaccionaron en el inicio del segundo cuarto, cuando David Emmanuel Macías atrapó un envío de nueve yardas del quarterback Jesús Emiliano Reyes para acercarse 10-6, ya que el intento de punto extra de Christopher Guerrero pegó en el poste vertical derecho.

Sin embargo, antes de irse ambas escuadras al descanso de medio tiempo, los Potros se adelantaron 17-6 con el segundo pase de anotación de Iván Amparo Enrique, en envío de 14 yardas a Omar Castro, más el extra de Acuña.

Potros avanzaron a semifinales de la Liga Nacional

El panorama comenzó a nublarse para los de Zapopan, ya que Jesús Emiliano Reyes fue interceptado por el apoyador Omar Felipe Ortega, quien se escapó para anotar en pick six de 17 yardas y alejarse 24-6 en el parcial con el tercer extra de Acuña. Pero Tecos reaccionó y con anotación de Joshua Ortega a pase de 26 yardas del segundo mariscal de campo, Pablo Hernández se acercaron 24-12, al fallarse el intento de conversión.

Sin embargo y sabiendo lo que estaba en juego, Potros respondieron en ese mismo tercer cuarto con dos touchdowns, ambas en jugadas de wildcat de una yarda, la primera por conducto de Jogan Eduardo Rangel para poner el 31-12 y la segunda, por conducto del DL Omar Verdugo, quien se desplazó por el costado izquierdo de su línea ofensiva para arribar a las diagonales enemigas y poner el 37-12, al fallar Acuña el intento de punto extra.

Christian Adrián Chávez con acarreo de 27 yardas, puso cifras definitivas de 37-20 al encuentro en el cuarto período, con la conversión de Emiliano Bernal a pase de Pablo Hernández.

Con este resultado, los Potros se medirán a los invictos Leones de la Universidad Anáhuac Cancún, sembrados número uno del torneo, y ante quienes la campaña anterior derrotaron a los obregonenses en los cuartos de final. El duelo se realizará en casa de los melenudos, el Coliseo Maya el próximo sábado 15.

Fuente: Tribuna del Yaqui