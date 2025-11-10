Pumas UNAM renueva a JJ Macías; el delantero regresará a las canchas en el Apertura 2026

Ciudad de México.- A pesar de la reciente lesión que sufrió José Juan Macías en el último partido del Apertura 2025, los Pumas UNAM le otorgarán una extensión de contrato, que cubrirá el tiempo de recuperación en el que regresará a las canchas. El delantero sufrió una fuerte lesión muscular, por lo que visitará el quirófano y estará alejado de actividades por más de nueve meses, con un potencial retorno en el Apertura 2026.

Macías salió lesionado en los primeros minutos de la jornada 17, cuando los universitarios se midieron contra el Cruz Azul; el delantero disputaba un balón cuando fue impactado por José Paradela, que luego cayó sobre la pierna de JJ Macías. El jugador tuvo que ser sacado en hombros de la cancha y, posterior al encuentro, se le vio salir del Estadio Cuauhtémoc con la pierna inmovilizada y usando muletas.

Durante la mañana del lunes, 10 de noviembre, los Pumas dieron a conocer que la lesión era más seria de lo que se preveía, pues luego de la resonancia magnética y la evaluación de los especialistas, se determinó que el jugador tendrá que ser operado y causará baja por nueve meses. "José Juan Macías presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial".

Según lo afirmado por el portal Récord, el conjunto universitario optó por no 'abandonar' a su jugador y le otorgarán una extensión de contrato de un año para cubrir el lapso de su recuperación. El acuerdo que tenía José Juan Macías con Pumas finalizaba este mismo semestre, aunque desde antes de su desafortunada lesión se había tomado la decisión de extenderlo.

JJ Macías tuvo su primer torneo con la playera de los felinos, con quienes se integró en la jornada 7; el delantero disputó 350 minutos en cancha, en los cuales marcó en cuatro ocasiones y se anotó dos asistencias, luego de 11 partidos con participación. Ante la baja de Macías y Guillermo Martínez, los universitarios tendrán que echar mano de la cantera para el siguiente compromiso.

Los Pumas UNAM se medirán ante el Pachuca en el play-in del Apertura 2025; el compromiso se pactó para el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui