Real Madrid sigue sumando lesionados; Fede Valverde y Thibaut Courtois causarán bajas por varios días

Ciudad de México.- La última semana fue muy complicada para el Real Madrid, pues luego de dos resultados sorpresivos en contra en la Champions League y LaLiga, perdieron a dos elementos clave por nuevas lesiones dentro del plantel. Los titulares Fede Valverde y Thibaut Courtois estarán fuera de actividades por varios días, debido a percances musculares, de cara al parón internacional por la fecha FIFA.

El equipo merengue comenzó las actividades semanales con la cuarta jornada de la Champions League, donde tenía la consigna de meterse a Anfield para enfrentar al Liverpool; luego de un dominio total por parte de los ingleses, el marcador les favoreció por la diferencia mínima. Tras el revés en la Liga de Campeones de la UEFA, regresaron a LaLiga, para su compromiso 12, el cual terminaron empatando contra el Rayo Vallecano.

Primero se dio a conocer el parte médico de Valverde; según lo publicado por el equipo, el uruguayo presentó una lesión muscular leve y, aunque no dijeron el tiempo estimado para su regreso, varias fuentes cercanas al Madrid han indicado que estará fuera de las canchas por al menos 10 días. "Al Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha".

Por su parte, Courtois tuvo un problema de sobrecarga de trabajo, que desencadenó una lesión muscular de consideración: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha".

Ambas lesiones representan una sensible baja para el equipo blanco, aunque el factor que juega a su favor son los días de inactividad a nivel de clubes por el parón internacional. Los dos jugadores habían sido convocados por sus selecciones, pero fuentes oficiales confirmaron que los elementos permanecerán en las instalaciones de Valdebebas para comenzar con su proceso de recuperación.

La parte favorable para el Real Madrid es que Antonio Rüdiger ya comenzó a realizar ejercicios con posesión del balón, luego de un par de meses sin actividad en cancha. El alemán tuvo su último partido el 24 de agosto, en la jornada dos de LaLiga.

