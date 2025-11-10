¡Todos por 'El Toro'! Crece el apoyo para inducción de Fernando Valenzuela al HOF

Ciudad de México.- Después de que en los últimos días se diera a conocer que el fallecido exlanzador mexicano Fernando Valenzuela tiene una nueva oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Beisbol de MLB, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), equipos, exjugadores, cronistas y miles de personas se han unido a las voces de apoyo para la entronización del legendario 'Toro de Etchohuaquila' al recinto que tiene como sede Cooperstown, Nueva York.

Hay que recordar que la semana pasada, el Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama del Beisbol anunció una lista con el nombre de ocho peloteros que están considerados para su incorporación al nicho de los inmortales el próximo año.

Vamos por el primer mexicano en el Hall of Fame uD83DuDC4FuD83CuDFFC #34FernandoHOF ?? #34FernandoHOF ??#34FernandoHOF ?? pic.twitter.com/7dG78mvDdG — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) November 8, 2025

El comité, integrado por 16 personas, se reúne cada tres años y considera a los jugadores cuyas principales contribuciones al deporte se produjeron a partir de 1980 y este año analizarán los casos del expelotero sonorense, quien aparece en la lista junto al extoletero Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield. Los elegidos para la ceremonia del 26 de julio de 2026 serán anunciados el 20 de enero de 2026.

Valenzuela marcó toda una época con Dodgers

Es por ello que desde el anuncio, varios aficionados y familiares se han unido en busca de extender su apoyo para que 'El Toro' logre la hazaña e incluso ya existe un hashtag para que los aficionados se unan a la causa.

Su familia forma parte de esta campaña

"Este es el hashtag definitivo para la promoción de Fernando Valenzuela al Hall Of Fame: #34FernandoHOF", es el mensaje que ha circulado en redes sociales en busca de manifestar el apoyo a Valenzuela, quien dejara un gran legado entre los aficionados mexicanos y más allá de sus fronteras.

Incluso, exjugadores como Ismael 'Rockets' Valdez, quien también jugara para los Dodgers, se ha expresado en redes pidiendo el apoyo para esta causa: "Por siempre nuestro Toro", señala en su Twitter.

De igual manera, posteos muy similares han sido publicados por Olmecas de Tabasco, Dorados de Chihuahua y varios clubes de la LMB. Los Dorados hasta escribieron en inglés: Fernando belongs in HOF.

Fuente: Tribuna del Yaqui