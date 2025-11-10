Triunfa Marcela Karam Almirudis en la Caminata y carrera Yoo Juara 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Continúan los triunfos para la corredora cajemense Marcela Karam Almirudis, quien se alzó con el primer lugar de la prueba de 10 kilómetros Femenil, categoría 30-39 años de la Caminata y carrera Yoo Juara 2025, evento organizado por la Agrupación de Fibrosis Quística del Noroeste IAP.

Corriendo con el número 440 en el dorsal, la joven maratonista demostró que la constancia y la preparación rinden frutos, al cruzar la meta con un tiempo de 47 minutos para subir a lo más alto del podio, donde estuvo acompañada por Roberta Robinson Bours y Tania Soto, quienes ocuparon el segundo y tercer peldaño, respectivamente.

Marcela ganó en el Yoo Juara

Esta victoria viene a revalidar la actuación que Marcela tuvo en el pasado Maratón de Chicago, Estados Unidos en octubre pasado, en donde la obregonense corrió por primera vez una competencia de este tipo y lo hizo a lo grande, logrando finalizar la extenuante prueba de 42.195 kilómetros.

En esa prueba que reúne a miles de competidores de todo el mundo en la ‘Ciudad de los vientos’, la corredora de 32 años realizó un tiempo de 3:35:25, siendo para ella una experiencia que le dejó una gran satisfacción.

La cajemense ha corrido en eventos internacionales

Fue “una padrísima experiencia”, señala Marcela, quien dice que la carrera le permitió cumplir un sueño que tenía cuando corría alrededor de la Laguna del Náinari en sus inicios en el atletismo.

Chicago fue una gran experiencia para ella

“Sentir el apoyo de la gente alrededor de la prueba, fue algo increíble”, afirma la cajemense, cuyo deseo de correr “me empezó tarde, a los 28 años”, confiesa, “pero desde ahí le tomé gran cariño a correr distancias largas, empezando en la laguna y uniéndonos un grupo de personas con asesoramiento de René Hernández del Club Peregrinos de Hermosillo”, afirma.

Todo ello le permitió crecer como atleta, situación que aprovecha muy bien para competir en varias pruebas como el Yoo Juara, carrera en la que ha participado en varias ocasiones; además de otras, como el medio maratón de la ciudad de San Diego, California.

Fuente: Tribuna del Yaqui