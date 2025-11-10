Yaquis de Obregón recibe a Águilas de Mexicali; 'La Tribu' busca seguir con paso perfecto en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- En el inicio de la sexta semana de actividades en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón regresan a casa para recibir a Águilas de Mexicali, en la octava serie del rol regular. El conjunto cajemense ha ganado todas las series que ha sostenido en el Estadio Yaquis, además de que solo ha perdido una en la actual temporada.

Los Yaquis de Obregón se encuentran en la primera posición del standing, pues acumulan 16 victorias y solo siete descalabros; los dirigidos por Gabe Álvarez se encontraban en el tercer peldaño de la tabla, aunque luego de una gran semana, escalaron hasta la cima. Por contraparte, los Caballeros Águilas no han tenido buena suerte, pues luego de sus 11 victorias y 12 descalabros, caen hasta el séptimo lugar.

#Deportes | Yaquis de Obregón sigue en el liderato: Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/U70rnPDCPF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

'La Tribu' viene de conseguir cinco victorias consecutivas en sus últimos seis compromisos, lo que lo catapultó a la primera posición; los Yaquis comenzaron en casa, recibiendo a Charros de Jalisco, a quienes vencieron en tres ocasiones. En la serie de fin de semana, visitaron tierras sinaloenses para medirse contra Algodoneros de Guasave, ganando los primeros dos juegos en el Kuroda Park y luego, los locales rescataron el de la honra.

El conjunto fronterizo tuvo una catastrófica semana que les imposibilitó escalar posiciones, pues solo ganaron dos de sus seis juegos programados; Mexicali visitó a Venados de Mazatlán, a quienes venció en par de ocasiones. El 'Nido de las Águilas' recibió a los Naranjeros de Hermosillo, que se quedó con las tres victorias, concretando una barrida.

Dichos resultados negativos para Águilas de Mexicali les costaron el cese de su manager, pues horas previas al inicio del tercer encuentro de la serie contra Hermosillo, se anunció el despido de Óscar Robles como timonel de los emplumados. Según el propio comunicado del club, Bronswell Patrick será el manager interino en lo que llega el anuncio del próximo mandamás.

Tal y como se ha venido haciendo en las últimas temporadas, la directiva de Yaquis ha preparado diversas promociones para toda la gente que asista al Estadio Yaquis, este próximo 12, 13 y 14 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui