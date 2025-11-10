Yaquis de Obregón sigue en el liderato: Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de cuatro semanas de actividades en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón permanecen como líderes en solitario, al haber ganado cinco de sus seis compromisos. 'La Tribu' comenzó la semana empatados con otros dos equipos, aunque luego de su gran desempeño se apoderó de la cima en la tabla.

Los dirigidos por Gabe Álvarez comenzaron la semana en tercera posición, solo por detrás de Cañeros de Los Mochis y Charros de Jalisco; Yaquis recibió en casa al conjunto jalisciense y se quedó con la victoria en tres juegos emocionantes, pasando al primer lugar. Cerraron sus compromisos en tierras sinaloenses, visitando a Algodoneros de Guasave, contra quienes ganaron su quinta serie de manera consecutiva.

En la segunda posición se encuentran los Charros de Jalisco, pese a que llegó a ligar cuatro derrotas consecutivas, pues fue barrido en el Estadio Yaquis. Los jaliscienses cerraron la semana recibiendo a Cañeros de Los Mochis y, aunque perdieron el juego del viernes, terminaron rescatando la serie, ganando los dos compromisos restantes; estos dos conjuntos se encuentran empatados en récord, pero por dominio, se posiciona mejor Charros.

#Deportes | Cañeros de Los Mochis: Assael Sánchez se pierde la temporada 2025-2026 de la LAMP por grave lesión ?uD83DuDE33https://t.co/5B0iuCZqU4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

En el cuarto lugar se ubican los Naranjeros de Hermosillo, que pasaron de encabezar la tabla en días anteriores, a ubicarse en la parte media del standing; los de la capital sonorense tienen marca de 13 victorias y 10 descalabros. En la primera serie de la semana, fueron doblegados en par de ocasiones ante los Algodoneros de Guasave y cerraron actividades en tierras fronterizas, pues barrieron a Águilas de Mexicali.

Jaguares de Nayarit se ubica en la quinta posición y es el último club que juega con promedio positivo, pues acumula 12 victorias, contrarrestado por sus 11 descalabros. Tomateros de Culiacán y Mexicali se encuentran empatados con marca de 11-12, aunque el dominio beneficia al equipo sinaloense.

El Tucson Baseball Team, Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán son los últimos lugares, tras haber tenido un arranque complicado en la temporada 2025-2026 de la LAMP.

Después de 23 juegos, así están posicionados los equipos?uD83CuDFFC



Los @yaquis_oficial se mantienen en la cimauD83DuDC40



Presentado por @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/qUlysk840U — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui