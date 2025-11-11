Alcaraz vence a Fritz y está a un triunfo de finalizar el año como número 1

Turín, Italia.- Carlos Alcaraz sudó, batalló y sufrió demasiado pero el esfuerzo valió la pena al conseguir su segunda victoria de las ATP Finals, una que lo acerca más a asegurar el primer puesto del ranking anual.

El español superó a Taylor Fritz 6-7 (2), 7-5, 6-3 el martes en las Finales ATP y ahora necesita ganar su último partido de grupo contra Lorenzo Musetti o cuando menos alcanzar una eventual semifinal para terminar el año como número 1 del ranking por segunda vez en su carrera.

"Estoy tratando de no pensar en eso, para ser honesto", dijo Alcaraz. "Pero es realmente difícil, no pensar en el puesto número 1. Intentaré no dejar que los nervios me jueguen una mala pasada en ese partido. Intentaré controlar las emociones, controlarme a mí mismo”, mencionó.

“Pensaré en mis objetivos en el partido. Intentaré pensar en sentirme mucho mejor que hoy con los golpes, con el saque, con todo. Obviamente va a ser un gran día. Ahora mismo voy a disfrutar esta victoria e intentar descansar lo máximo posible para estar listo para el partido”, añadió.

Alcaraz, quien mejoró a 2-0 en el evento de final de temporada para los ocho mejores jugadores del ranking, podría sellar un lugar en las semifinales si Alex de Miñaur vence a Musetti más tarde. Pero si Alcaraz no gana otro partido y Jannik Sinner queda invicto para defender su título, Sinner terminará con el número 1.

Ante Fritz, Alcaraz produjo 47 tiros ganadores frente a los 38 de su rival y logró remontar un set en contra a pesar de los 14 aces de su oponente estadounidense. Fritz tuvo oportunidades de romper el servicio de Alcaraz al principio del segundo set.

"Fue un partido muy, muy difícil", dijo Alcaraz. "Realmente exigente físicamente. Estaba muy apretado. Salvé momentos realmente difíciles e importantes durante el partido, de los que estoy muy orgulloso y muy feliz por mostrar un tenis realmente bueno cuando importa".

Alcaraz ahora encabeza el grupo de Jimmy Connors por delante de Fritz, quien tiene marca de 1-1. De Miñaur y Musetti están 0-1. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales. Sinner lidera su grupo después de vencer a Felix Auger-Aliassime en su primer partido el lunes.

