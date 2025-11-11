Alexis Vega trabaja en su recuperación para reintegrarse a los Diablos del Toluca de cara a la Liguilla

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca finalizaron el Apertura 2025 en la primera posición, por lo que deberán esperar al repechaje para conocer a su rival para los cuartos de final, mientras uno de sus jugadores insignias trabaja para concretar su recuperación. Alexis Vega, capitán y delantero de los actuales campeones de la Liga MX, se ha mostrado en ejercicios de gimnasio para completar su rehabilitación de manera anticipada.

Vega sufrió una grave lesión durante la jornada 15, cuando el Toluca recibió al Pachuca; los Diablos venían de jugar contra los Xolos de Tijuana en calidad de visitante y el pasto sintético del Estadio Caliente pudo ser el factor determinante para el problema muscular que presentó el delantero. Según el parte médico del equipo, Alexis Vega presentó una lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo.

A causa del problema muscular, el delantero estaría alejado de las canchas por un tiempo incierto, pues algunos medios aseguraron que regresaría al equipo en un mes, aunque otros comunicaron que sería baja por el resto de la Liguilla. Ante estos rumores, el propio entrenador del Toluca, Antonio Mohamed, aseguró que el jugador se encontraba trabajando desde ya en su recuperación y, si todo marchaba conforme al plan, estaría disponible para los cuartos de final.

#Deportes | Buenas noticias para el Toluca; Antonio Mohamed asegura el regreso de Alexis Vega para la Liguilla ?uD83EuDD29https://t.co/7UUj0SU0bI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Mediante sus redes sociales, Alexis ha mostrado la mejoría en su proceso, la cual indica que volverá a las actividades para los primeros duelos de la Liguilla. Vega subió durante la mañana del 11 de noviembre, su rutina de fuerza del tren inferior y se estima que para la siguiente semana, se reintegre al resto del grupo para realizar trabajos en cancha.

Los Diablos del Toluca viajarán a Cancún, Quintana Roo, durante el próximo fin de semana, para realizar una 'mini pretemporada', con el fin de no perder el ritmo, pues pasarán más de dos semanas sin actividad, luego del parón por la fecha FIFA y la semana del play-in.

#Deportes | ¿Dejan el Nemesio Diez? Diablos del Toluca anuncian sede provisional de cara a la Liguilla 2025 ?https://t.co/6okbBf33cD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Los actuales campeones de la Liga MX aún no conocen rival, pues sus contrincantes para la primera fase de la Liguilla provendrán del equipo que consiga el último boleto durante el repechaje, clasificándose en octavo sitio.

#Deportes | Fecha, horario y formato para el Play-in de la Liguilla 2025: Inicia la fiesta grande del Apertura 2025 ?https://t.co/8SKH24edue — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui