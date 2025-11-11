Bobby Bradley y Phillip Evans llegan a fortalecer el roster de los Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali se encuentran en la parte media de la tabla de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y a falta de muy poco para que culmine la primera vuelta de la campaña, el conjunto cachanilla se encuentra ajustando su plantilla.

En el área técnica, los 'Caballeros' apostaron por darle las gracias a Óscar Robles, mientras que en el roster también hicieron una sacudida, ya que CD Pelham y Yadiel Hernández dejan de ser jugadores 'emplumados'. En sus lugares llegan los también extranjeros Bobby Bradley y Phillip Evans.

En el caso de Evans, se trata de un infield derecho que ya sabe lo que es vestir los colores de los Águilas, debido a que la temporada anterior tuvo acción en 16 encuentros donde registró un promedio de bateo de .311 en 16 juegos con par de cuadrangulares y ocho carreras producidas cubriendo la antesala y la inicial.

MOVIMIENTOS EN MEXICALI



Bobby Bradley (1B/BD) y Phillip Evans (3B) fueron anunciados como refuerzos de @AguilasDeMxli, quienes toman el lugar de CD Pelham y Yadiel Hernández.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/0JAjO6pgiN — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) November 12, 2025

El norteamericano llegará con gran ritmo, debido a que este mismo año, pero en la Liga Mexicana de Beisbol, tuvo actividad con los Bravos de León, donde dejó cifras de .363 con 10 para la calle y 28 carreras producidas en casi 40 compromisos.

Por su parte, Bobby Bradley es un toletero que ya cuenta con un gran historial en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El nuevo cachanilla jugó para Cleveland Guardians en MLB en las temporadas 2019, 2021 y 2022, llegando al beisbol invernal del país con el equipo Sultanes de Monterrey en el año 2023, jugando posteriormente con Mayos de Navojoa y recientemente con Tucson Baseball Team.

Ambos jugadores ya se encuentran activos e inclusive saltaron como titulares en el primero de la serie que tendrán los Águilas de Mexicali frente a los Yaquis de Ciudad Obregón, escuadra que se mantiene en la cima de la Liga Arco.

Más movimientos

Este mismo 11 de noviembre se confirmó que los Naranjeros de Hermosillo ya cuentan con los servicios del ligamayorista César Salazar. El receptor reportará una campaña más con los 17 veces campeones, después de tener actividad este verano con los Houston Astros.

#LMP | Para el 1??8?? de noviembre se proyecta el debut en la campaña del C ligamayorista CÉSAR SALAZAR con @ClubNaranjeros, quienes esperan a MILAN TOLENTINO entre el 2??1?? y el 2??4?? de este mes.



DARICK HALL está en lista de incapacitados mientras le realizan estudios (mareos). pic.twitter.com/93cO7GJfie — Strikeout (@Rev_Strikeout) November 5, 2025

Con la llegada de Salzar, Naranjeros tuvo que sacar del roster a Sergio Burruel, pelotero que este fin de semana presentó unas molestias y que será valorado al menos una semana por el cuerpo médico de los de la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui