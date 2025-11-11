Campeón de la Triple Corona de Pitcheo en la LAMP firma con Águilas Cibaeñas

Santiago, República Dominicana.- Duro golpe para la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues el ganador de la Triple Corona de Pitcheo el año pasado con los Naranjeros de Hermosillo, Robert Stock, sí reportará en el beisbol de invierno, pero será en la Liga de República Dominicana.

Este martes 11 de noviembre se dio a conocer que el estadounidense será uno de los refuerzos estelares de las Águilas Cibaeñas que van en busca del campeonato. La llegada de aportará calidad con el gigante del Caribe, ya que se trata de un pelotero que también cuenta con experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas.

El serpentinero de 35 años de edad viene de conquistar la Triple Corona de Pitcheo en la temporada 2024-2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Naranjeros, un logro que lo convierte en el sexto lanzador en la historia de ese circuito en lograrlo; lideró el certamen en efectividad (1.60), victorias (10, co-líder) y ponches (78).

Anunciamos la contratación de los lanzadores derechos Robert Stock y Burch Smith, dos brazos con experiencia de Grandes Ligas. pic.twitter.com/oMvJShpIEH — Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) November 9, 2025

"Estamos sumamente complacidos de asegurar los servicios de Robert. Su experiencia en MLB y su probada capacidad para manejar entradas cruciales nos brindarán la solidez y el poder que buscamos en nuestra rotación", comentó Gian Guzmán, gerente general del club emplumado.

Aunque tuvo una increíble marca individual el año pasado con los de Sonora, Stock tuvo que abandonar al club en la ronda de semifinales, ronda en la que los Naranjeros cayeron por los Charros de Jalisco.

El expelotero de la H ha portado los colores de los San Diego Padres, Chicago Cubs, New York Mets y Boston Red Sox, con quienes alcanzó a subir al primer equipo en la campaña 2025 del Big Show. Entre las principales fortalezas de Robert está que tiene una recta por encima de 97 millas por hora.

Por otra parte, además de Robert Stock, las Águilas Cibaeñas también fortalecen su bullpen con Burch Smith, quien jugó seis temporadas en Grandes Ligas y ya es un 'viejo conocido' en la Liga de Dominicana. Smith cuenta con una destacada participación con los Gigantes del Cibao en la temporada 2023-2024, donde demostró ser un ponchador eficiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui