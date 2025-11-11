Charles Leclerc y Lewis Hamilton se lanzan contra presidente de Ferrari; piden unidad y respaldo

Ciudad de México.- El dramatismo dentro de Ferrari en el punto más álgido de la temporada sigue creciendo, pues los resultados no les han beneficiado y ahora parece haber comenzado una guerra de declaraciones entre el presidente del equipo, John Elkann, y sus pilotos. Tras los lamentables comentarios efectuados por parte del empresario, Charles Leclerc y Lewis Hamilton se hicieron presentes en redes sociales, llamando a la unidad y respaldo dentro del equipo.
Durante el 9 de noviembre, el desempeño de Ferrari en diferentes categorías desentonó a niveles desproporcionados: Mientras que en el GP de Brasil, ambos monoplazas tuvieron que abandonar, el equipo hermano consiguió el título en el Campeonato Mundial de Resistencia. Este hecho causó que John Elkann arremetiera contra los pilotos de F1, pues considera que se preocupan más por sus logros personales que los colectivos.
Estas declaraciones se hicieron virales en pocas horas, causando la indignación de los 'Tifosis', aunque cuando llegaron a oídos de los pilotos, se amplificaron aún más, pues ambos hicieron uso de sus redes sociales para responder al dueño de la compañía. Acompañado de varias fotos, incluyendo una donde se le ve abrazado con Fréderic Vasseur, el monegasco llamó a la unidad de la escudería para el complicado cierre de temporada.
Ahora es cuesta arriba y está claro que solo la unidad puede ayudarnos a revertir esa situación en las últimas 3 carreras. Lo daremos todo, como siempre".
Luego de unas horas, Lewis Hamilton hizo lo propio mediante su cuenta con un contundente pero corto mensaje; el multicampeón mundial dejó en claro que seguirá trabajando en equipo para mejorar los resultados al finalizar su primera temporada con Ferrari. "Apoyo a mi equipo. Me apoyo a mí mismo. No me rendiré. Ni ahora, ni entonces, ni nunca".
La lucha por el subcampeonato de la F1 en 2025 se puso cuesta arriba para Ferrari, pues ante el despertar reciente de Max Verstappen, Red Bull ya los sobrepasó, al igual que Mercedes. Los del 'Cavallino Rampante' tendrán que aspirar a buenos resultados en los tres Grandes Premios restantes para salvar una temporada que, hasta el momento, ha tenido más pena que gloria.
Fuente. Tribuna del Yaqui