Copa del Mundo 2026 será la última de Cristiano Ronaldo: "Definitivamente"

Riad, Arabia Saudita.- El astro portugués Cristiano Ronaldo dijo el martes que espera que su sexta Copa del Mundo el próximo año sea la última de su exitosa trayectoria, ya que llegará a ella con 41 años, lo que vendría a ser el momento idóneo para retirarse de la selección de su país.

"Definitivamente, sí, porque tendré 41 años", dijo Ronaldo durante una entrevista en vivo desde el campo de entrenamiento de Portugal. También aclaró que cuando dice que se retirará del futbol "pronto" eso debería significar "probablemente uno, dos años".

"Al Nassr para siempre": Cristiano Ronaldo tras firmar una extensión de contrato

El goleador tiene bien definido su futuro

Portugal aún no está clasificado, pero debería sellar su boleto en los próximos días para la Copa del Mundo que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. El equipo necesita solo dos puntos en sus últimos partidos de la fase de clasificación en Irlanda el jueves y cuando reciba al último clasificado, Armenia, el domingo.

Cristiano posee varias marcas como goleador

Sin embargo y pese a todas las marcas individuales que ha conseguido hasta hoy, aún no ha podido ganar una Copa del Mundo. La mejor actuación del conjunto lusitano fue en la edición de Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales, pero cayó ante Francia.

Hasta al momento, los cinco goles de Ronaldo en cuatro partidos de clasificación han extendido su récord mundial masculino a 143 para una selección nacional. "Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y agudo, estoy disfrutando de mi juego en la selección nacional", dijo.

CR7 se centra en el presente

El capitán de los portugueses también se sinceró con respecto al final de su carrera como jugador, Ronaldo dijo: "Seamos honestos, cuando me refiero a pronto, me refiero probablemente a uno, dos años. Estoy disfrutando el momento. Pero cuando me refiero a pronto, es muy pronto, porque lo doy todo por el futbol. Estoy en el juego durante los últimos 25 años, hice de todo. Tengo muchos récords. Estoy muy orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui