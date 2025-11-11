Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO: Día, hora y en qué canal ver UFC 322 en México

Nueva York, Estados Unidos.- El Madison Square Garden de Nueva York se engalanará este sábado 15 de noviembre con el UFC 322, evento que tiene como pelea estelar a Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por el cinturón de peso wélter. Esta será la primera vez que el australiano defienda el título que le arrebató a Belal Muhammad en mayo del presente año y lo hará ante el excampeón de peso ligero. Este enfrentamiento genera gran expectativa por la combinación de estilos: un striker explosivo frente a un grappler dominante.

Previo a obtener el cetro de las 170 libras, Della Maddalena construyó un camino desde abajo con una mezcla letal de puños precisos y ritmo constante. En su récord se encuentran finalizaciones rápidas y contundentes, inclusive, en entrevistas ha declaraciones su intención de "terminar la pelea" ante Islam. Durante su paso en la UFC, 'JDM' ha vencido a rivales del calibre de Kevin Holland, Gilbert Burns y el mismo Belal Muhammad para coronarse en la división wélter.

Por su parte, Makhachev, el alumno más avanzado de Khabib Nurmagomedov, llega a este combate con un solo objetivo: hacer historia y conquistar su segundo cinturón dentro de la UFC. Su habilidad en el suelo, control de posición y experiencia en grandes escenarios lo convierten en favorito para muchos analistas. En su historial tiene victorias ante exponentes históricos como Charles Oliveira, Alexander Volkanovski y Dustin Poirier.

Solo uno puede salir de Nueva York como el rey de peso wélter uD83DuDC51#VeChain #UFC322 | Sáb 15 de noviembre pic.twitter.com/DJGSKwpypr — UFC Español (@UFCEspanol) November 9, 2025

En el combate estelar tenemos el Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili. La artemarcialista kirguisa hará una nueva defensa de su cinturón de peso mosca ante la china, quien dejó vacante su título de peso paja para subir de división y medirse a Shevchenko. En la cartelera principal también tenemos otras peleas interesantes como Sean Brady vs. Michael Morales, Leon Edwards vs. Carlos Prates y Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis.

A massive fight week is here! uD83DuDC4A



Make sure you know everything about #VeChain #UFC322 uD83DuDC49 https://t.co/UqaO3evrTq pic.twitter.com/SpcuT21FsW — UFC (@ufc) November 11, 2025

Cartelera principal del UFC 322

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev: Campeonato de la UFC del peso welter.

Valentina Shevchenko vs Zhang Weili: Campeonato de la UFC del peso mosca.

Sean Brady vs Michael Morales: peso welter.

Leon Edwardws vs Carlos Prates: peso welter.

Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis: peso ligero.

Cartelera preliminar del UFC 322

Bo Nickal vs Rodoldfo Vieira: peso medio.

Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues: peso medio.

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez: peso mosca.

Malcom Wellmaker vs Cody Haddon: peso gallo.

Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert: peso medio.

Pat Sabatini vs Chepe Mariscal: peso pluma.

Angela Hill vs Fatima Kline: peso paja.

Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico: peso medio.

Dónde ver México UFC 321: Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev

Sede : Madison Square Garden

: Madison Square Garden Fecha : Sábado 15 de noviembre de 2025

: Sábado 15 de noviembre de 2025 Hora.

Preliminares: 17:00 (tiempo del centro de México)

Cartelera estelar: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui