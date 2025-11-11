Entre convocatorias, lesiones y sanciones: Pumas tendrá ocho bajas para el play-in del Apertura 2025

Ciudad de México.- Con una victoria en la última jornada, los Pumas UNAM le arrebataron el último boleto para el repechaje al Santos Laguna, subiendo al puesto 10 en la tabla del Apertura 2025, aunque no todo son buenas noticias para los universitarios. El equipo felino tendrá que afrontar la ronda del play-in con ocho ausencias, luego de tener varios elementos lesionados y otros más, en convocatorias con sus respectivas selecciones.

Al acceder al último espacio para el repechaje próximo, los Pumas tendrán que ganar dos encuentros si quieren acceder a la Liguilla; primero, se medirán contra el Pachuca, el jueves 20 de noviembre, a las 19:00 horas (horario CDMX). El equipo que pierda queda automáticamente eliminado, mientras que el ganador no ingresará a la Liguilla, sino que se tendrá que enfrentar al derrotado en la otra llave del repechaje.

Previo a la semana del play-in del Apertura 2025, se tendrá el parón internacional por la fecha FIFA y Pumas cederá a seis elementos que fueron convocados por sus respectivas selecciones para disputar partidos amistosos y otros más, eliminatorias de cara a la Copa del Mundo 2026. Una de las bajas más notorias será la de Keylor Navas, pues el arquero fue llamado por Costa Rica para dos encuentros de la clasificación mundialista.

El defensivo Jesús Angúlo fue convocado por la Selección de Colombia para dos partidos amistosos en tierras estadounidenses, lo cual impediría su reincorporación a tiempo para el repechaje, al igual que Pedro Vitre, que formará parte de Ecuador para dos amistosos. También se ausentará Ángel Azuaje, el cual representará a Venezuela.

Jorge Ruvalcaba fue llamado por la Selección Mexicana para los amistosos contra Uruguay en el Estadio Corona y contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos. Así mismo, Adalberto Carrasquilla ya se encuentra entrenando con la Selección de Panamá para sus dos compromisos y, a pesar de que regrese a tiempo, tendrá que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas, luego de la fuerte entrada contra Kevin Mier.

A estas seis potenciales ausencias para los universitarios por convocatorias, se suman dos elementos que causaron baja de Pumas por lesiones; José Juan Macías tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior, lo que lo alejará de las canchas por al menos nueve meses. Por contraparte, Guillermo Martínez fue diagnosticado con una lesión en el isquiotibial derecho de grado dos, por lo que estará disponible para los últimos días de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui