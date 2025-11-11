Kurtz y Baldwin son los ganadores del premio Novato del Año 2025 en MLB

Nueva York, Estados Unidos.- Nick Kurtz de los Athletics y el receptor de los Atlanta Braves, Drake Baldwin fueron reconocidos como los Novatos del Año de la Liga Americana y la Nacional, respectivamente, después de una gran temporada a la que arribaron con grandes expectativas y no decepcionaron.

Kurtz, de 22 años, fue elegido unánimemente en el joven circuito, y estuvo acompañado por un buen amigo cuando se unió a un club exclusivo. El toletero es la selección 14 que se realiza de manera unánime en la Liga Americana y la segunda de la franquicia de los Athletics, uniéndose a Mark McGwire en 1987. Detrás de Kurtz, finalizó su compañero de equipo, Jacob Wilson, y el jardinero de los Red Sox, Roman Anthony, fue tercero.

122 Hits

86 RBI

36 HR

2 Walk-offs

Viene a ser la quinta ocasión en la Liga Americana y la novena vez en general que dos compañeros de equipo terminaron en los dos primeros lugares en la votación del Novato del Año. La última vez que sucedió en la Liga Americana fue Alvin Davis y Mark Langston de los Mariners en 1984.

Wilson quedó segundo detrás de su compañero

"Es increíble. De hecho, estaba en la misma habitación conmigo hace unos 30 minutos", dijo Kurtz sobre Wilson. Eso es algo que realmente queríamos hacer juntos. Muestra el tipo de compañeros de equipo que somos y cómo nos esforzamos por mejorarnos unos a otros".

Kurtz tuvo una gran campaña con Atlhetics

Kurtz tuvo promedio de bateo de .290 con 36 jonrones, 86 carreras impulsadas y un OPS de 1.002 en 117 juegos este año. El primera base se convirtió en el octavo novato desde 1901 en terminar con un OPS superior a 1.000 mientras hacía al menos 400 apariciones en el plato.

Baldwin, de 24 años, llegó al campo de entrenamiento de los Braves sin muchas expectativas, pero luego de que el receptor titular Sean Murphy fuera marginado por una costilla rota, se hizo de la receptoría. Después aprovechó también que Murphy estuvo limitado por lesiones durante gran parte del año, y Baldwin bateó .274 con 19 jonrones, 80 carreras impulsadas y un OPS de .810 en 124 juegos.

Baldwin aprovechó muy bien la situación

El reconocimiento de Baldwin aseguró una selección adicional para Atlanta después de la primera ronda en el draft amateur del próximo año bajo el incentivo de promoción de prospectos del acuerdo de negociación colectiva.

Baldwin recibió 21 de 30 votos de primer lugar. El derecho de los Cubs, Cade Horton, obtuvo los otros nueve votos de primer lugar y terminó segundo, seguido por el tercera base de los Brewers, Caleb Durbin. La votación se realizó antes de la postemporada.

