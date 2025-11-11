Lamine Yamal causa baja de la Selección Española; RFEF recrimina al Barcelona por mal tratamiento

Ciudad de México.- Lamine Yamal, delantero del Barcelona, se encuentra en el foco de los reflectores, pues de última hora, causó baja de la Selección Española, lo que ha causado un momento de tensión entre la Real Federación Española de Futbol y el conjunto catalán. El joven futbolista siguió presentando el problema muscular que lo ha aquejado en las últimas semanas, por lo que fue liberado de la convocatoria con 'La Roja'.

Yamal ha batallado con las lesiones desde hace un par de meses, cuando se perdió el primer encuentro del Barcelona en la Champions League 2025-2026, al igual que se perdió los partidos de octubre con la Selección Española por el mismo percance. En esa ocasión, se tuvo el primer roce entre los dos entes, pues Hansi Flick, entrenador del Barça, culpó a 'La Roja' como la causante de la lesión.

El delantero ha sido uno de los elementos claves para España en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, por lo que volvió a entrar a la lista de convocados en uno de los puntos más álgidos en la clasificatoria. El jugador estaba por integrarse al grupo de seleccionados cuando, de un momento a otro, se anunció que de nueva cuenta estaría ausente para los próximos compromisos.

La razón fue un tratamiento invasivo que le realizaron en el Barcelona, el cual no había sido notificado ni aprobado por el cuerpo sanitario de la Selección Española; el jugador recibió un procedimiento de radiofrecuencia, con el fin de tratar la pubalgia. Ante ese tratamiento, la RFEF decidió descartar a Yamal, priorizando la recuperación del futbolista.

La federación alegó que la falta de comunicación fue el detonante de la desconvocatoria de Lamine Yamal, a un par de días de que España se enfrente a Georgia y Turquía, los cuales podrían ser determinantes para las aspiraciones de España para la siguiente justa mundialista.

El jugador recibió el tratamiento durante la mañana del lunes, 10 de noviembre, aunque no fue hasta la noche del mismo día que se le notificó, lo que causó la molestia por parte de la RFEF. "Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria".

