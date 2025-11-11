LAMP: Naranjeros y Jaguares protagonizan aguerrido duelo en el Fernando Valenzuela

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo sufrió para imponerse 7-6 a Jaguares de Nayarit en el primer juego de la serie disputado en el estadio Fernando Valenzuela. El conjunto visitante, que vive su temporada debut en la Liga Mexicana del Pacífico, tomó ventaja en la tercera entrada con sencillos de Ricardo Valenzuela y Jesse Castillo que impulsaron a Randy Romero y Carlos Sepúlveda.

La reacción local llegó en la parte baja del mismo episodio. Con corredores en posición de anotar, el abridor Víctor Lizárraga cometió un lanzamiento descontrolado que permitió a Jasson Atondo pisar el plato, y un balk del propio lanzador trajo después la carrera del empate en los spikes de Willie Calhoun.

En el cierre de la quinta, Calhoun volvió a responder conectando su tercer cuadrangular de la campaña. Luego un elevado de sacrificio de Ángel Ramírez permitió a Jesús Loya anotar la cuarta para Hermosillo. La visita igualó la pizarra en la octava ante el relevo de Chase Jessee, cuando Niko Vásquez conectó una línea al jardín central que impulsó a Joel Flores y Ciro Norzagaray.

Naranjeros retomó la ventaja en el cierre del inning. Gabriel Gutiérrez se embasó con rodado al cuadro y fue sustituido por Elvin Carrillo como corredor emergente. Edson García siguió con doblete al derecho y Jasson Atondo produjo dos más con un doblete de terreno. Harold Ramírez aumentó la diferencia con una línea al central que llevó a Atondo al plato.

Con la pizarra 7-4, Matt Foster entró a cerrar la novena y enfrentó problemas al permitir un hit productor de dos carreras de Ricardo Valenzuela, que acercó a Jaguares. Sin embargo, el estadounidense salió del apuro ponchando a José Orozco para sellar el triunfo.

Chase Jessee (1-0) se llevó la victoria, Alexis Vera (1-1) cargó con el revés y Foster sumó su sexto salvamento de la campaña. Para el segundo de la serie los abridores anunciados son José Samayoa (0-1) por Hermosillo y Alex Delgado (3-0) por Nayarit.

Otros resultados

Algodoneros 3-7 Cañeros

Águilas 2-3 Yaquis

Charros 8-9 Tomateros

Venados 5-3 Tucson

