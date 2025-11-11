¿Lionel Messi descarta retiro con el Barcelona?: "Mi plan era venir a la MLS, era lo que quería"

Ciudad de México.- La reaparición de Lionel Messi en el Camp Nou despertó la ilusión en los aficionados del Barcelona, de verlo portando los colores blaugrana, aunque la idea ha quedado en el aire, luego de unas declaraciones del propio jugador. Mientras se encuentra en la concentración con la Selección Argentina, el astro del futbol comentó que podría considerar retirarse con el Inter de Miami en la MLS.

Messi publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en el Camp Nou, recinto al que no regresaba desde su polémica salida del Barcelona en 2021, que causó el enojo de todos los seguidores 'blaugranas', que consideraron que no le dieron el homenaje que merecía por sus logros. Las imágenes estaban acompañadas por un texto que despertaba la ilusión y un posible regreso en el ocaso de su carrera al club que lo vio debutar.

En una entrevista con el portal Sport, Lionel recordó con nostalgia su salida del Barcelona y reconoció que extraña el estilo de vida que llevaba en su estadía por España, pues se veía defendiendo los mismos colores por el resto de su carrera. "Es una sensación rara el haberme ido; por cómo se dio todo, terminé jugando mi último año sin gente por la pandemia después de haber estado ahí toda la vida".

Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para la MLS como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería; fue un poco rara la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar".

De igual manera, comentó que el Inter de Miami los ha acogido muy bien y se han adaptado al ritmo de vida en los Estados Unidos, argumentando que juega más relajado y con menos presión, pues a pesar de que se sigue esforzando, no siente la obligación de conseguir todos los títulos. "La presión es otra y eso hace que se viva más relajado también y disfrutamos más de la familia, de los chicos".

Si bien el futbolista ve el fin de su carrera con 'Las Garzas', comentó que los planes son regresar a Barcelona a vivir, pues quiere estar cerca del club al que le dio los mejores años de su carrera. "Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui