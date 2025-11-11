Los Algodoneros buscan salir del hueco; suman par de jugadores extranjeros

Guasave, Sinaloa.- Tras un arranque de campaña en el que las cosas no han resultado como ellos quisieran, los Algodoneros de Guasave anunciaron la incorporación de un par de jugadores extranjeros que les ayuden a salir del mal momento por el que atraviesan

Este martes, la directiva de la escuadra blanquiazul dio a conocer la llegada de Drew Avans, quin está de regreso con la novena sinaloense y de Levi Jordan, quien tendrá su primera experiencia en la pelota invernal, ya que nunca ha visto acción fuera de los Estados Unidos.

Avans está de regreso con los Algodoneros

Evans ya vistió la casaca de los Algodoneros la campaña anterior, fungiendo como primero en el orden y cubriendo el jardín central, y se espera que este elemento se sume en breve a la alineación del mánager José 'Cheo' Moreno, pues con su gran defensa y habilidad para regar imparables por todos lados, se espera que ayude al equipo a salir de la parte baja del standing.

¡WELCOME BACK DREW!uD83EuDD29uD83CuDDFAuD83CuDDF8



El norteamericano Drew Avans regresa al conjunto algodonero luego de batear para .280 la temporada pasada con 66 imparables y 27 bases robadasuD83DuDD25

Este año tuvo participación en la gran carpa en 6 encuentros con Atléticos y 1 más con BrewersuD83DuDC4AuD83CuDFFB pic.twitter.com/IiFZHgzZwQ — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 10, 2025

El jugador de 29 años logró debutar este año en Grandes Ligas, luego de que participar con los Athletics y los Milwaukee Brewers, cumpliendo de esta manera uno de sus sueños como beisbolista.

La temporada anterior, el nativo de Alabaster, Alabama, tuvo un gran debut con los blanquiazules, al batear para .280; esto luego de disputar 62 encuentros en los que acumuló 66 hits en 236 turnos, de los cuales 17 fueron dobletes y dos triples, además de remolcar 14 carreras y estafarse 27 almohadillas.

Jordan se tomó una 'tacita de café' en MLB con los Reds

Jordan, por su parte, se desempeña principalmente como jugador de cuadro y jardinero, aunque su versatilidad le permitió hacer historia en ligas menores este año, tras jugar las nueve posiciones en el último día de temporada con su equipo Louisville, en Triple A.

Este pelotero de 30 años se incorporó desde este martes al conjunto de los Algodoneros, con el objetivo de agregar a un elemento que puede aportar mucho con su defensa, quien además corre bien las bases y hace mucho contacto con la esférica.

En el 2025 se la pasó con la escuadra de los Murciélagos de Louisville, sucursal Triple A de Cincinnati, donde disputó un total de 122 duelos, pegando 98 imparables, entre ellos 20 dobletes, dos triples y siete jonrones, aunado a 30 carreras producidas y 17 bases robadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui