Messi condiciona su participación en el Mundial 2026, nuevo DT de Pachuca y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este martes 11 de noviembre, conoce porqué Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial de Futbol 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Mavericks por fin despidieron a Nico

Luego de varias decisiones polémicas, los Dallas Mavericks anunciaron el despido de su gerente general Nico Harrison. Uno de los mayores escándalos que enfrentó el directivo fue el sorpresivo traspaso de Luka Doncic.

Solari dirigirá al Pachuca en el Play In

Los Tuzos del Pachuca serán dirigidos por Esteban Solari en el Play In del futbol mexicano. Esto luego de que cesaran a su antiguo director técnico, Jaime Lozano.

Participación de Messi en el Mundial está condicionada

Aunque quiere jugar el próximo Mundial, Leo Messi dijo que su participación en esta justa está condicionada. A pesar uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el argentino señaló que solo llegará a la Copa del Mundo 2026 si se encuentra en buena condición física.

Fuente: Tribuna del Yaqui