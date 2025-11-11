"No quiero ser una carga": Messi pone en duda su participación con Argentina en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Argentina se perfila para lograr el bicampeonato en la Copa del Mundo 2026, pues llega enfilada luego de un gran paso en las eliminatorias de la Conmebol, quedando en la primera posición de la zona, aunque podrían sufrir una dura baja. Lionel Messi puso en duda su participación con la 'Albiceleste' para la siguiente justa mundialista, priorizando su bienestar físico para aportar al grupo.

Durante las eliminatorias, Lionel advirtió que este sería su último ciclo mundialista, levantando la nostalgia en la afición argentina; se aprovechó el último partido oficial en el que Messi portaría la 'Albiceleste' en casa para rendirle un homenaje. En ese encuentro, Argentina venció a Venezuela con marcador de tres goles por cero; la 'Pulga' logró un doblete y terminó rompiendo en llanto, al saber que sería el último partido oficial en su país.

#Deportes | ¿Lionel Messi descarta retiro con el Barcelona?: "Mi plan era venir a la MLS, era lo que quería" ??https://t.co/D9N61Qt7Pe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

En una entrevista con el portal Sports, Messi se mostró ilusionado por poder jugar la que será su última Copa del Mundo, aunque advirtió que utilizará los próximos meses para evaluar su desempeño, pues no pretende ser una carga en el grupo y quiere ganarse su puesto. "No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo".

El jugador argumentó que el ritmo de juego en la MLS es muy diferente a las competencias europeas, por lo que tendría que adaptarse al ritmo de sus compañeros en la Selección, teniendo muy poco tiempo para hacerlo. "Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como a mí me gustaría y poder participar".

Aunque no lo tiene claro. Lionel fue contundente en esclarecer que el disputar una nueva Copa del Mundo sigue siendo especial y él considera que es el torneo más grande en la historia del balompié internacional. Así mismo, agregó que este año tendrá un sabor especial, pues ahora tendrán que defender la copa lograda durante el Mundial de Qatar 2022. "Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad".

A pesar de que aún no tiene en claro si se integrará a la Selección Argentina para la siguiente justa mundialista, Lionel Messi ya se sumó a la convocatoria de la 'Albiceleste' en Alicante, España. Los sudamericanos sostendrán un partido amistoso contra Angola, el viernes 14 de noviembre en la ciudad de Luanda.

Fuente: Tribuna del Yaqui