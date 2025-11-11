Pat Murphy y Stephen Vogt son nuevamente los managers del año en la MLB

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este martes 11 de noviembre se vivió un suceso histórico en las Grandes Ligas, ya que Pat Murphy de los Milwaukee Brewers y Stephen Vogt de los Cleveland Guardians son los primeros dirigentes en ganar el premio de Mánager del Año por dos años consecutivos.

Stephen Vogt se llevó la distinción por parte de la Liga Americana; hay que recordar que el timonel llevó a Cleveland a la Serie de Campeonato en el 2024. Ahora pasó por un año lleno de obstáculos que al final resultaron en buenas noticias, ya que su equipo terminó en la cima de la Central del joven circuito.

For the second straight year, Stephen Vogt of the @CleGuardians is the AL Manager of the Year Award! pic.twitter.com/1NIDw6Km3T — MLB (@MLB) November 12, 2025

Cabe destacar que Cleveland conquistó la división pese a estar a 15.5 juegos del liderato en julio, el cual es el mayor repunte que cualquier conjunto ha completado para ganar su división, pero sin duda alguna lo más impresionante, la desventaja llegó a estar en 11 juegos el 5 de septiembre y al final lograron recomponer.

Pero no es el único timonel de los también conocidos como Guardianes en ganar el galardón; los anteriores dirigentes fueron Eric Wedge en 2007, Terry Francona en 2013, 2016 y 2022 y, por supuesto, Vogt el año pasado.

Liga Nacional

Mientras que Murphy recibió 27 de los 30 votos de primer lugar en la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de América para quedarse con el nombramiento en la Liga Nacional. El premio es más que merecido, ya que Milwaukee no solo tuvo el mejor récord de las Grandes Ligas con 97 victorias y 65 derrotas, además lo hizo con una racha que rompió estándares debido a que el equipo era de las nóminas más bajas.

Ese impulso llevó a los Brewers hasta la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas, donde los Dodgers frenaron su sueño y terminaron por convertirse en los campeones de la Serie Mundial 2025.

Congrats to Pat Murphy on his second straight NL Manager of the Year Award pic.twitter.com/qn7flRyBzd — Milwaukee Brewers (@Brewers) November 12, 2025

El ganar este reconocimiento en años seguidos es algo que no se ve con frecuencia en el Big Show; el lograrlo en las primeras dos temporadas, antes del 2025, es algo para considerar en el dirigente que tiene una deuda pendiente, que esa es levantar el campeonato.

Fuente: Tribuna del Yaqui