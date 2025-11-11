René Higuita aboga por 'Memo' Ochoa; lo quiere como titular con México en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Una de las mayores incógnitas en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 será la legión de guardametas que asistirán, pues, a falta de menos de un año, es la posición que ha rotado más entre sus titulares debido al desempeño irregular. Ante esto, el legendario arquero colombiano, René Higuita, le dio un voto de confianza a Guillermo Ochoa para que sea incluido en el 11 inicial durante la justa mundialista.

Ochoa Magaña ha tenido un semestre complicado, luego de que fue dejado en libertad por el AVS Futebol SAD; tras varios acercamientos fallidos con diferentes equipos, 'Paco Memo' llegó al AEL Limassol. Desde su incursión a la Liga Profesional de Chipre no ha tenido buena suerte, pues ha sido goleado en varias ocasiones y solo ha podido ganar en un par de partidos.

En entrevista con David Faitelson, el colombiano fue cuestionado sobre cómo ve la actualidad de los porteros aztecas e Higuita señaló que Ochoa debe ser considerado dentro de los convocados y no solo por permitirle su sexto mundial, sino que aportaría mucho con su experiencia. "No solamente le daría a Memo Ochoa la posibilidad de ser el tercero, yo le daría la posibilidad de que estuviera como número uno, pero yo no soy técnico".

El creador de la escorpión aseguró que el bagaje que puede aportar un arquero con el recorrido como el de Guillermo podría ser determinante para la Selección Mexicana en las aspiraciones de alcanzar los cuartos de final por primera ocasión en más de 10 ediciones de una justa mundialista.

A veces no tienen en cuenta que la experiencia es una edad madura donde está prácticamente en el mejor nivel; yo aplaudo y hago votos para que Memo Ochoa esté en la selección, no solo como homenaje, sino porque le sirve a la selección".

Lo que es una realidad es que Javier Aguirre ha sido muy claro en que no llevará a ningún jugador que no se encuentre con actividad constante, así sea para ofrecer un homenaje por su carrera. El 'Vasco' no ha tomado en cuenta a Guillermo Ochoa en sus dos convocatorias más recientes, siendo la Copa Oro 2025 la última ocasión que 'Memo' estuvo con el 'Tricolor'.

