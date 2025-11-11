Ruptura en Ferrari: Presidente de la escudería arremete contra Leclerc y Hamilton por malos resultados

Ciudad de México.- El Gran Premio de Brasil 2025 fue uno de los fines de semana más desastrosos para Ferrari en las últimas temporadas, pues apenas pudieron completar pocos giros antes de causar un doble abandono, complicando la lucha por el Campeonato de Constructores. Ante los malos resultados recientes, John Elkann, presidente del 'Cavallino Rampante', arremetió contra sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El mal desempeño en el Gran Premio más reciente de la Fórmula 1 por parte de Ferrari se vio potenciado luego de que la escudería hermana en el Campeonato Mundial de Resistencia consiguiera el título de la categoría, venciendo a las potencias de Toyota, Cadillac y Porsche. Así mismo, la tripulación del Ferrari #51, Antonio Giovinazzi, James Calado y Alessandro Pier Guidi, se quedaron con el Campeonato de Pilotos.

Elkann se lanza contra los de F1

Ante los buenos resultados en las otras categorías, el empresario recriminó a sus pilotos de la Fórmula 1 sobre los malos resultados, pues considera que tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc se preocupan más por sus números personales que por los logros con el equipo. "Tenemos pilotos a quienes es importante concentrarse en pilotar, que hablen menos y que entiendan que tenemos carreras importantes por delante y que no es imposible conseguir el segundo puesto".

También insistió en que, a diferencia de lo que pasa en la F1, el equipo del WEC está unido y la clara muestra es su reciente título, añadiendo que el desempeño de Brasil fue "gran decepción". Por último, añadió que la escudería de la Fórmula 1 tiene el material para estar en las primeras posiciones, aunque los pilotos no se encuentran en la misma sinergia que el equipo y eso se refleja en los resultados.

John Elkann tells Lewis Hamilton and Charles Leclerc to 'talk less and focus on driving' uD83DuDD34 pic.twitter.com/X7ITQRCWKf — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 11, 2025

Estas nuevas polémicas se suman a los problemas históricos que han sostenido a lo largo de las décadas en el equipo rojo; aunque antes era entre los pilotos, ahora pareciera tener tintes más dramáticos, pues ahora está inmiscuido el dueño de la compañía. Hace un par de semanas, comenzaron a circular los rumores sobre que Leclerc buscará una nueva escudería para el 2027, algo que pareciera convertirse en una realidad con este nuevo problema.

#Deportes | Declaraciones de Charles Leclerc contra el SF-25 causan 'pelea' y tensión dentro de Ferrari uD83CuDFCE?uD83DuDE4Ahttps://t.co/BEWIh2G8i9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

