Selección Mexicana avanza de ronda en el Mundial sub-17: se enfrentará a Argentina en dieciseisavos

Ciudad de México.- Lo que había finalizado como una fase de grupos desastrosa por parte de la Selección Mexicana, les terminó por dar la oportunidad de acceder a las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo sub-17, tras beneficiarse por resultados de otros equipos. El conjunto 'Tricolor' disputará los dieciseisavos de final, aunque se enfrentará contra la Selección Argentina para permanecer en la justa mundialista.

El formato de este Mundial sub-17 constaba de 12 grupos, de los cuales se clasificaron los primeros dos lugares de cada bombo, además de ocho terceros lugares, los cuales consiguieron su boleto por diferencia de goles y fair-play. El conjunto nacional comenzó su participación, enfrentándose a Corea del Sur, partido el cual terminaron perdiendo luego de unos errores en la defensiva; en su segundo compromiso, consiguieron su única victoria hasta ahora, superando a Costa de Marfil por la mínima.

Tras esto, la Selección Mexicana llegó a su tercer partido de la fase de grupos con la oportunidad de conseguir su boleto directo, aunque no pudieron conseguir el resultado y terminaron cayendo ante Suiza, con marcador de tres goles contra uno. Luego de esto, las posibilidades para la clasificación seguían vivas, aunque tendrían que depender de los resultados de otras plazas; Mali derrotó a Arabia Saudita, permitiendo a México avanzar como tercer lugar.

A pesar de que hubo varias selecciones que finalizaron empatadas con el 'Tricolor' en cantidad de puntos, a los aztecas les terminó beneficiando la combinación de resultados, además de la diferencia de goles para acceder a la siguiente ronda. La Selección Mexicana se tendrá que preparar para afrontar el que, en el papel, pues se enfrentarán a Argentina, que siempre está considerada dentro de las potencias sin importar la categoría.

¡Otra vez! uD83DuDC40



México y Argentina se verán las caras en 16vos de final uD83DuDD25



La Selección Mexicana avanza como uno de los mejores terceros, mientras que la Albiceleste llega como líder de su grupo uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/x5CcAfRxjB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 11, 2025

La 'Albiceleste' pasó como líder, permaneciendo invicta en la actual justa mundialista; los argentinos se quedaron con el triunfo en los tres partidos disputados, además de que cuentan con una diferencia de goles de +7, luego de anotar en nueve ocasiones y solo recibir dos tantos. Aunque aún no se anuncia la fecha en la que será el encuentro, potencialmente podría celebrarse durante el viernes, 14 de noviembre.

