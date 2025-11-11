Ya hay fecha: 'Checo' Pérez correrá la primera prueba de Cadillac con monoplaza de Ferrari en Imola

Ciudad de México.- Tras varios meses de inactividad, el piloto mexicano Sergio Pérez regresará a las pistas, con la primera sesión de práctica con la escudería Cadillac, la cual debutará en la Fórmula 1 en 2026. El tapatío encabezará un Testing of Previous Cars, en el mítico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari; usarán un monoplaza de una temporada anterior del 'Cavallino Rampante', que será su proveedor de motor y transmisión.

Desde hace varios meses se había rumorado que el equipo italiano cedería un par de pruebas para Cadillac, lo cual fue confirmado por Fréderic Vasseur, director deportivo de Ferrari. "Es un momento importante para ellos y es fundamental poder organizar estos tests y trabajar en todos los procedimientos de cara al próximo año". El monoplaza que usará Pérez Mendoza será el usado en la temporada 2023 de la F1.

#Deportes | Fred Vasseur confirma a 'Checo' Pérez corriendo con Ferrari; el mexicano ya entrenó con la escudería uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/wYUtwe32cl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

El piloto mexicano se integró a Cadillac desde hace un par de meses, pues comenzó a trabajar en la fábrica del equipo, encabezando diversas pruebas en el simulador, lo cual ha servido como retroalimentación para los ingenieros que se encargan del desarrollo del que será su primer monoplaza. También se supo que el tapatío ha realizado viajes a Europa en compañía de Dan Towriss, presidente de Cadillac, para visitar la fábrica de Ferrari.

Aunque las potenciales fechas para la TPC se habían manejado con mucha cautela, un sitio italiano adelantó los días en los que 'Checo' estará al mando del SF-23. El portal AutoRacer afirmó que Sergio Pérez tendrá sus sesiones de entrenamientos los 13 y 14 de noviembre en la histórica pista de Imola.

uD83DuDEA8 | Perez and Cadillac will be on track at Imola on Thursday and Friday (November 13 and 14).



The SF-23 “loaned” to the American team will not be red — it will likely feature a black livery.



uD83DuDCF0 @Auto_Racer_it pic.twitter.com/7rkbU56h42 — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 11, 2025

Los ensayos representan una gran oportunidad para Cadillac, pues por primera ocasión, se desempeñarán en condiciones de pista real, ya que hasta ahora, todos los ensayos habían sido dentro de las fábricas en territorio estadounidense. La prueba puede permitir los primeros pit stops para los mecánicos, a la par que servirá para que los ingenieros y pilotos tengan su proceso de adaptación antes de su debut oficial en la temporada 2026.

#Deportes | "El podio es el objetivo": 'Checo' Pérez ve con buenos ojos su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac uD83CuDFCE?uD83CuDFC6https://t.co/fN2fjVIAdv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

A pesar de que Valtteri Bottas ocupará el segundo puesto de pilotos para Cadillac, el finlandés se integrará al equipo una vez finalice la actual temporada de la F1, pues aún cuenta con contrato vigente con Mercedes como piloto de reserva.

Fuente: Tribuna del Yaqui