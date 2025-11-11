Yaquis choca ante Águilas y va por su sexta serie al hilo: Conoce el resultado del Juego 1

Ciudad Obregón Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón se mantienen en plan grande en la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues este martes 11 de noviembre superaron 3-2 a los Águilas de Mexicali, para así tomar ventaja en la serie que se disputa en territorio sonorense.

Con este resultado, la Tribu aumenta su ventaja como líder de la actual temporada, al llegar a 17 victorias, a cambio de únicamente siete descalabros. Mientras que Águilas iguala su récord a 12 victorias y 12 descalabros, ubicados en el séptimo puesto.

??El primero de la serie es para los de la OuD83EuDEE1

uD83DuDDE3HOY GANARON LOS YAQUISuD83CuDFF9#PuroYaquis pic.twitter.com/wfk0M5tJKZ — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 12, 2025

Juego 1

Tal y como ha sucedido en sus últimas salidas, nuevamente el serpentinero de los de Cajeme, Felipe González, lució intratable en la lomita de los disparos, pues en cinco entradas completas de labor, no le hicieron carrera, permitió seis imparables y recetó tres chocolates, para sumar su tercera victoria y seguir con marca perfecta en esta primera vuelta.

Mientras que a la ofensiva, fueron los locales quienes rompieron el cero en la cuarta entrada ante los envíos de Fernando Lozano, cuando Kevin Villavicencio con doblete mandó a Braulio Cavero a la caja registradora. Posteriormente, Miguel Guzmán remolcaría otras dos con sólido imparable al jardín izquierdo, que puso los cartones 3-0.

La respuesta de Águilas llegó en la sexta; ya sin González en el montículo, Alex Mejía castigó al relevista Ediwin Fierro con un jonrón productor de dos carreras para acortar distancia y dejar un cierre de locura en el Estadio Yaquis.

En la séptima, Samuel Zazueta hizo su regreso al bullpen de Yaquis y lo hizo sin ningún problema, al solamente permitir un imparable en un capítulo completo. Posteriormente, Devin Sweet igualmente apagaría la ofensiva de Águilas en la octava y dejaría el escenario puesto en la novena, para que Efraín Contreras consiguiera su rescate número siete del certamen.

El 2?0?0? uD83DuDD25



Con tremendo tablazo, Alex Mejía llegó a los doscientos imparables en la Liga y acercó a los @AguilasDeMxli en Obregón uD83DuDE80uD83EuDD85#LigaARCO ?? pic.twitter.com/QT9MGDp1tC — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 12, 2025

La derrota fue para Fernando Lozano, que en tres entradas y dos tercios permitió seis imparables, tres carreras y solamente pudo abanicar a un pelotero de los Yaquis. Al relevo le siguieron Daniel Cruz, Isidro Márquez y Gabriel Ponce.

Este miércoles con Orlando Lara en la lomita de los disparos, la Tribu de Cajeme intentará ganar su sexta serie al hilo y posicionarse como el mejor equipo de la actual temporada. Por los cachanillas abrirá el compromiso Jason Blanchard.

Fuente: Tribuna del Yaqui