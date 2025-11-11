Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- En el inicio de la quinta semana de actividades de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, los Yaquis de Obregón recibirán a Águilas de Mexicali, siendo el primer cruce entre ambas escuadras en la actual campaña. Los sonorenses buscarán preservar el buen momento, pues han ganado seis series, cinco de maneras consecutivas, incluyendo todas las series que ha disputado en casa.

Yaquis permanece en la primera posición, luego de una gran semana en la que llegaron a ligar cinco victorias; 'La Tribu' mantiene récord de 16 victorias y siete descalabros, con dos juegos de ventaja ante Cañeros de Los Mochis y Charros de Jalisco, sus perseguidores. Por su parte, Águilas de Mexicali se encuentra en el sexto peldaño, con récord de 11 triunfos y 12 compromisos perdidos, incluyendo una racha negativa de tres derrotas.

#Deportes | Yaquis de Obregón sigue en el liderato: Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/U70rnPDCPF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Obregón regresa al Estadio Yaquis, luego de visitar a los Algodoneros de Guasave, quedándose con la serie en tierras sinaloenses; los dirigidos por Gabe Álvarez ganaron los primeros dos compromisos, incluyendo un juego que se definió por un cuadrangular de Sebastián Elizalde en entradas extras. Los sinaloenses rescataron el juego de la honra con una blanqueada, encabezada por el lanzador Zach Willeman.

Los Caballeros Águilas vienen de sufrir una barrida en casa, lo que les costó el despido de su manager; los Naranjeros de Hermosillo se quedaron con los tres compromisos en 'El Nido', por lo que Óscar Robles fue destituido de su cargo. Según informó el propio club, Bronswell Patrick permanecerá como dirigente interino para los próximos duelos.

Horarios de los Yaquis de Obregón vs. Águilas de Mexicali de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Martes, 11 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

La novena cajemense tendrá por abridor al derecho Felipe González, que arrastra marca de dos victorias sin derrota, además de una efectividad de 2.01; en su más reciente participación, salió sin decisión luego de seis entradas y un tercio de trabajo, en las que le anotaron dos carreras y ponchó a cinco. Fernando Lozano subirá a la loma por los emplumados, contando con foja de tres victorias y un descalabro.

Fuente: Tribuna del Yaqui