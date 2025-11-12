¿Acabó la espera? Brock Purdy apunta a comenzar con 49ers ante los Cardinals

California, Estados Unidos.- Los San Francisco 49ers recibieron una buena noticia este miércoles, al darse a conocer que su quarterback, Brock Purdy, estaba programado para tener una práctica "agresiva" con el objetivo de que esta semana inicie un juego por primera vez desde que se volvió a lesionar el dedo del pie en la Semana 4.

Durante las últimas tres semanas, Purdy había practicado de forma limitada mientras se recuperaba de la lesión en el dedo del pie, pero se esperaba que llevara una carga mayor esta semana, con el objetivo de que comenzara el duelo de la Semana 11 el domingo en Arizona.

"Si da un gran paso adelante esta semana, como lo hizo la semana pasada, entonces debería tener una buena oportunidad de jugar", dijo el entrenador Kyle Shanahan el miércoles, previo al inicio de los entrenamientos.

Purdy sufrió la lesión en el dedo del pie en el primer partido de la temporada en Seattle y se perdió los siguientes dos juegos. Luego, tuvo problemas en una derrota ante Jacksonville el 28 de septiembre y desde entonces se ha perdido los últimos seis juegos.

En su ausencia, Mac Jones tiene marca de 5-3 como titular y ocupa el segundo lugar en la NFL entre los clasificados con 268.9 yardas aéreas por juego. Pero los Niners creen que un Purdy saludable les da una mayor oportunidad de ganar.

Y es que después de verlo aumentar su carga de trabajo en las últimas semanas, la esperanza es que pueda volver a la forma que tenía antes de la lesión. Purdy ayudó a los 49ers a llegar al juego por el título de la NFC como novato en 2022 y al Super Bowl la temporada siguiente, cuando fue finalista del premio al Jugador Más Valioso de la NFL de AP. Purdy tiene un índice de pasador de 103.7 en su carrera, con un promedio de 8.8 yardas por intento con 68 pases de touchdown y 31 intercepciones.

En más buenas noticias para San Francisco, el equipo podría recuperar al receptor abierto Ricky Pearsall esta semana después de que se perdió los últimos seis juegos por una lesión en la rodilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui