Alexis Vera vive temporada de ensueño en su primera temporada con Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Con una marca de 12 victorias y la misma cantidad de derrotas, los Jaguares de Nayarit se encuentran peleando para quedar dentro del top cinco en la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, mientras que en planos individuales, algunos peloteros han alzado la mano para ganarse el cariño de la afición, como es el caso de Alexis Vera.

El lanzador derecho, originario de Ocotlán, Jalisco, se ha convertido en uno de los pilares del bullpen de los 'felinos' en la actual temporada. Vera acumula 8 holds, la mayor cantidad dentro del combinado, en 15 apariciones como relevista, con un récord de una victoria y una derrota.

Por otra parte, su consistencia lo ha convertido en una pieza clave para mantener las ventajas por parte del equipo que comanda Luis Carlos Rivera. Con apenas 25 años, esta es su cuarta temporada en el beisbol invernal de México, luego de permanecer sus primeros tres años con Sultanes de Monterrey.

Conoce lo que es la uD835uDDDBuD835uDDE2uD835uDDE6uD835uDDE3uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDD4uD835uDDD7 uD835uDDDDuD835uDDD4uD835uDDDAuD835uDDE8uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDE6.

"Muy contento de pertenecer a Jaguares. Creo que tenemos que madurar y tratar de ser mejores cada temporada. Agradecido por la oportunidad que me están dando y tratando de aportar mi granito de arena para que el equipo siga ganando. Tuvimos complicaciones, pero hay que mantenernos positivos. Las cosas tienen que salir de una u otra manera, porque estamos trabajando para eso", añadió el lanzador.

A su vez, en lo que va de la campaña, Vera ha ponchado a 12 rivales, permitido únicamente 11 imparables, ocho carreras y otorgado 4 bases por bola, figurando ya como uno de los mejores relevistas que tiene actualmente la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Alexis Vera es de los relevistas con más participaciones en la temporada.



Alexis Vera es de los relevistas con más participaciones en la temporada.

El lanzador derecho ha tenido 14 juegos y en 8?? ocasiones ha mantenido la ventaja, lo que en la estadística lleva por nombre holds.

Cabe destacar que actualmente los Jaguares de Nayarit están disputando una serie clave ante el equipo más ganador del circuito, los Naranjeros de Hermosillo, en el Fernando Valenzuela. Posteriormente, los 'felinos' recibirán a los actuales líderes de la temporada, los Jaguares de Nayarit.

