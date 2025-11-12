Amenazan a árbitro mexicano previo a un partido de eliminatoria mundialista en Guatemala

Guatemala, Guatemala.- El silbante mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, será el encargado de impartir justicia en el partido que enfrentará a la Selección de Guatemala, dirigida por el también connacional Luis Fernando Tena, con su similar de Panamá, un encuentro clave por la quinta jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Aún llega el ansiado día y el duelo ya está dando de qué hablar.

El partido será mañana jueves 13 de noviembre de 2025 y tendrá como escenario el Estadio Manuel Felipe Carrera, popularmente conocido como 'Estadio Del Trébol'. En el país chapín se localizó una manta con una amenaza que incluye a Ramos Palazuelos y al cuerpo arbitral mexicano conformado por Alberto Morín y Marco Bisguerra en bandas, así como el equipo de videoarbitraje integrado por Katia Itzel García (AV), Guillermo Pacheco (VAR) y Óscar Mejía Romo (VAR 2).

Concacaf, panameños, árbitros: Si nos roban, de acá no se va nadie", se puede leer en la imagen que difundió el periodista hondureño, Gustavo Roca, a través de la red social X.

uD83CuDDECuD83CuDDF9uD83DuDD25 MENSAJE EXPLÍCITO



Así amaneció Ciudad de Guatemala con un recado CLARITO a los que le quieran ir a meter la mano al bolsillo a los chapines en El Trébol. El mensaje es a los árbitros y a la “Concacaf panameña”…



COMENZÓ EL PARTIDO uD83CuDDECuD83CuDDF9 uD83CuDD9A uD83CuDDF5uD83CuDDE6 pic.twitter.com/VZSRoJbOsA — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 12, 2025

De acuerdo con información de AS México, estas amenazas se deben a la polémica victoria que obtuvo Panamá ante El Salvador. Aunado también a un penal que no le marcaron al delantero guatemalteco, Óscar Santis, quien fue derribado por el portero Orlando Mosquera en aquel partido que los pupilos de 'El Flaco' Tena terminaron empatando con la selección panameña. Hasta el momento, la Concacaf no se ha pronunciado al respecto.

César Arturo Ramos Palazuelos es uno de los árbitros más experimentados en México, cuenta con con gafete FIFA desde 2014, ha sido dos veces mundialista y ha dirigido ocho partidos de eliminatorias mundialistas, entre ellos dos juegos de Panamá frente a Estados Unidos. Guatemala vs. Panamá es un encuentro fundamental para definir al clasificado del grupo A.

Actualmente, los chapines se ubican en el tercer lugar con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota, mientras que Panamá suma una unidad más tras cosechar un triunfo y tres empates. Por su parte, el exárbitro guatemalteco con experiencia mundialista, Carlos Batres, avaló la designación del mexicano para este compromiso.

¡LOS ÁRBITROS HACEN RECONOCIMIENTO EN EL ESTADIO EL TRÉBOL! uD83CuDDECuD83CuDDF9uD83DuDD25uD83CuDDF5uD83CuDDE6



uD83EuDDD1uD83CuDFFB??? Central: César Arturo Ramos uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDEA9 Asistente 1: Alberto Morín uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDEA9 Asistente 2: Marco Bisguerra uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDC69uD83CuDFFB??? 4to: Katia Itzel García uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDDA5? VAR: Guillermo Pacheco uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDDA5? AVAR: Óscar Macías Romo uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/lIv5STg1cf — Andres ADF uD83CuDDECuD83CuDDF9 (@andresNadf) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui