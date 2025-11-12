Cañonero cafetalero hará su debut en la LAMP con los Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit quieren sorprender en su temporada de debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico; ubicados actualmente entre los cinco mejores de la primera vuelta, el conjunto de Tepic reforzó su ofensiva con la llegada de un prometedor bateador de Colombia.

Se trata del infielder Francisco Acuña, quien fue activado este mismo miércoles por el club para tener actividad en la serie que tienen ante los Naranjeros de Hermosillo, en el Estadio Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora.

El pelotero de 25 años de edad toma el lugar en el roster del también infielder Marcos Castañón. El nuevo jaguar es nativo de Barranquilla, y entre sus grandes credenciales destaca que jugó este año en Doble A y Triple A con la organización de los San Diego Padres, donde participó en un total de 121 juegos, con promedio .259, .359 de OBP, 10 jonrones, 51 carreras remolcadas, 70 anotadas y 23 bases robadas en 30 intentos.

De Barranquilla a Nayarit, Francisco Acuña llega a nuestro equipo. uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83DuDEECuD83CuDFDF?uD83DuDC06



¡Bienvenido, 'Parce'! uD83EuDD1D#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/A5MViXwUtG — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 13, 2025

Acuña, quien batea a la derecha, no solo destaca a la ofensiva, ya que también cuenta con una buena defensiva y versatilidad en el infield. Originalmente fue firmado por la organización de Pittsburgh y debutó como profesional en 2017 en la Rookie League. Desde este año pertenece a la organización de San Diego, donde tuvo como compañero al pitcher abridor de los Jaguares, Víctor Lizárraga.

Acuña ya sabe lo que es tener actividad en el beisbol invernal, debido a que igualmente militó en la Liga Invernal Colombiana y participó en la Serie del Caribe Mazatlán 2021, donde fue una de las estrellas de su club.

Cabe destacar que, a falta todavía de tres series para que culmine la primera vuelta, no solamente los Jaguares de Nayarit han sido el equipo que ha movido sus piezas; este día igualmente los Venados de Mazatlán anunciaron la llegada del estadounidense Scott Engler.

Mientras que los Algodoneros de Guasave, hace un par de días, le dieron la bienvenida a los peloteros extranjeros: Drew Avans, quien viene de tener su debut este año en las Grandes Ligas, y Levi Jordan, que igualmente ya sabe lo que es jugar en la MLB.

Congratulations to Francisco Acuna on being promoted to AAA El Paso (Padres) pic.twitter.com/aXPH4XA2ly — Sports Agents International (@sportsagentsint) September 9, 2025

Por su parte, los Águilas incorporaron a Bobby Bradley y Phillip Evans, los mismos que ya sudaron los colores de Mexicali este martes, en el primero de la serie frente a los Yaquis de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui