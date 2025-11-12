Fernando Valenzuela podría entrar al Salón de la Fama, Bradley Beal se lesiona y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas antes de que se acabe el miércoles, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes, tu nuevo resumen informativo favorito con las noticias más relevantes de la agenda deportiva. En la edición de este 12 de noviembre, conoce cuándo se podrá saber si el reconocido exjugador mexicano Fernando Valenzuela será ingresado al Salón de la Fama.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Antonio Brown estará bajo arresto domiciliario

Luego de pagar una fianza de 25 mil dolares, el exjugador de la NFL, Antonio Brown, seguirá su proceso legal en arresto domiciliario con un monitor GPS en el tobillo. El exdeportista fue detenido en Dubái, después deser acusado por intento de homicidio.

Se terminó la temporada par Bradley Beal

El jugador de los Clippers, Bradley Beal, tuvo que abandonar la actual temporada de NBA debido a un tema de salud. El veterano de guardia será sometido a una cirugía de cadera.

Fernando Valenzuela podría llegar a Cooperstown

El Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo se encargará de definir si Fernando Valenzuela ingresa al Salón de la Fama de Cooperstown. El veredicto final sobre si 'El Toro' llegará a Cooperstown se dará a conocer el 7 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui