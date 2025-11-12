Hernán Cristante es despedido del Puebla tras no clasificar; La 'Franja' fue último en el Apertura 2025

Ciudad de México.- El Puebla se quedó sin director técnico tras un desempeño desastroso en el torneo más reciente de la Liga MX, pues durante la tarde del 12 de noviembre, se dio a conocer que Hernán Cristante sería separado de su cargo, a menos de tres meses de su contratación. La 'Franja' no consiguió la clasificación a la Liguilla y, en contrario, quedaron en la última posición del Apertura 2025.

Apenas el 22 de agosto, se había anunciado la llegada del argentino, tras el cese prematuro de Pablo Guede, que no pudo encontrar el ritmo en el inicio del certamen. Guede dejó al equipo luego de solo cinco jornadas, en las cuales solo tuvo un triunfo y cuatro descalabros; así mismo, era la peor defensiva del torneo, pues en los cinco compromisos le anotaron en 14 ocasiones. También tuvo su paso por la Leagues Cup, donde no pudieron clasificarse.

#Deportes | Hernan Cristante asumirá el mando del Puebla tras un arranque desastroso en el Apertura 2025 uD83DuDC64?https://t.co/q0gZu6eZEy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 22, 2025

Fue mediante un comunicado en la cuenta de X de La 'Franja' que se anunció el cambio en la cabeza del banquillo: "El club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Hernán y a todo su cuerpo técnico".

Así mismo, informaron que de momento, el equipo se queda sin timonel, el cual se podrá anunciar antes de que comience la ronda del repechaje. "En los próximos días, se dará a conocer a través de nuestros canales oficiales quién quedará a cargo del equipo". Cristante solo saltó al banquillo en nueve ocasiones, pues se tuvo que perder las últimas tres jornadas, debido a una sanción recibida en el partido contra Águilas del América.

Bajo el mando del técnico sudamericano, el Puebla sostuvo 11 compromisos oficiales, dejando dividendos negativos; La 'Franja' acumuló solo dos triunfos, tres empates y cinco derrotas en los últimos tres meses. Los únicos clubes que fueron derrotados por el Puebla fueron los Xolos de Tijuana y el León.

Desde hace varios días, comenzaron a circular versiones acerca de que Cristante estaba en negociaciones para dirigir un club argentino; dichas filtraciones ponían a Hernán dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo con el que debutó en su carrera como profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui