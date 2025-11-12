Javier Aguirre tendrá en cuenta a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo 2025 con la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana deberá llevar a la mejor plantilla posible en la próxima Copa del Mundo 2026, pues podría representar una oportunidad clave para poder ingresar a los cuartos de final por primera ocasión en más de 40 años. Ante el arranque inminente de la próxima justa mundialista, varios nombres han sonado en torno al 'Tricolor' y uno de ellos es el naturalizado, Álvaro Fidalgo, que podría ser considerado por Javier Aguirre.

El mediocampista de las Águilas del América es nacido en España, aunque renunció a su nacionalidad ibérica y concretó con éxito su proceso de naturalización a México en 2024, aunque deberá cumplir uno de los requerimientos de la FIFA para ser tomado en cuenta por la selección. Según los estatutos del organismo rector, un jugador que se naturalice debe pasar al menos cinco años dentro del país para poder formar parte del seleccionado.

Es por eso que, a pesar de que ya cuenta con su documentación, no había sido llamado, aunque con su liberación inminente, comenzó a barajarse la oportunidad de verlo con la 'Tricolor' en la Copa del Mundo 2026. Ante esto, el 'Vasco' fue cuestionado sobre las posibilidades de verlo jugando para la Selección Mexicana en la siguiente justa mundialista.

Yo creo que Álvaro, si tiene legalmente todo el derecho de ser mexicano y jugar el futbol mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta. El buen jugador, si tiene todas las condiciones para hacerlo y es mexicano como tú o como yo, pues para dentro".

Así mismo, enfatizó que deberá ganarse su puesto, pues solo le restarán menos de cuatro meses para integrarse a la previa mundialista ya que estará disponible para la convocatoria a partir de marzo del 2026. Pese a que parece poco tiempo, en ese lapso México se medirá contra grandes selecciones como Portugal en el Estadio Azteca o Argentina en los días previos al inicio del Mundial.

Ante estas declaraciones, algunos seleccionados expresaron su sentir; uno de ellos fue Obed Vargas, que se mostró abierto a la idea de que cualquier futbolista naturalizado pueda formar parte del 'Tricolor', siempre y cuando tenga un nivel competitivo. "Para mí es otra oportunidad para competir con un gran jugador, que hace bien las cosas en América".

Fuente: Tribuna del Yaqui