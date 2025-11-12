Julio César Chávez informa que uno de sus hijos se encuentra en una clínica de rehabilitación

Ciudad de México.- Los problemas para la dinastía Chávez siguen llegando, pues Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, informó que uno de sus hijos estaba inmerso en problemas con adicciones, por lo que tuvo que ser ingresado en una clínica de rehabilitación. Omar Chávez, apodado 'Businessman', tuvo que suspender sus entrenamientos para someterse a un proceso para dejar las adicciones.

Aunado al problema de Omar, la familia Chávez Carrasco aún tiene que enfrentar el proceso legal que atraviesa Julio César Chávez Jr., quien se encuentra en libertad condicional, luego de haber estado tras las rejas en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. 'Julito' no ha sido absuelto de dichas acusaciones, pero se le permitió llevar su proceso penal en libertad, en el cual tendrá una audiencia antes de que finalice el 2025.

Hace un par de semanas, Chávez padre había comunicado que se estaba planeando una función de box para diciembre del 2025, en la que participarían sus dos hijos varones, y corría la posibilidad de que él sostuviera una pelea de exhibición contra otro peleador retirado. Dicho plan parece estar en riesgo, luego del reciente ingreso a un centro de rehabilitación por parte de Omar.

#Deportes | Julio César Chávez Jr. vuelve a los encordados; así fueron las últimas peleas en su carrera uD83EuDD4A??https://t.co/aXtcO3h7oo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

En entrevista con Adela Micha, el gran campeón mexicano informó que su hijo ya se encontraba entrenando en Culiacán, Sinaloa, cuando mostró señales de que había recaído en problemas de adicción, por lo que interrumpió su preparación para internarlo. "Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica. Está consciente de que la regó, ahí va a estar de perdida un mes", aseguró Julio César Chávez.

El exboxeador comentó que Omar había comenzado a mostrar señales de ludopatía, además de abusar en el consumo de unas pastillas para bajar de peso, las mismas que usó Julio César Chávez Jr. antes de rehabilitarse. "Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio".

A consecuencia de esto, la función que estaba programada para celebrarse en diciembre del 2025 tuvo que ser aplazada, pues se llevará a cabo el viernes, 24 de enero del 2026. "Pese a esto, se va a preparar porque va a pelear, Julio y Omar; la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos".

Fuente: Tribuna del Yaqui