Kevin Mier será operado el jueves: ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas el portero del Cruz Azul?

Ciudad de México.- El guardameta colombiano, Kevin Mier, será operado durante la mañana del jueves, 13 de noviembre, luego de su fractura de tibia en la jornada 17 del Apertura 2025. El Cruz Azul tendrá que afrontar la Liguilla sin su arquero titular, además de que no podrá disponer de él para los siguientes certámenes y se pone en duda la participación de Mier con Colombia en la Copa del Mundo 2026.

El cancerbero salió lesionado en el duelo entre 'La Máquina' y los Pumas, luego de sufrir una entrada con fuerza desmedida por parte de Adalberto Carrasquilla; Mier salió a cortar una jugada, cuando fue 'planchado' por el panameño, por lo que terminó abandonando la cancha en camilla. En los días posteriores a dicho partido, el Cruz Azul confirmó que Kevin presentaba una fractura de tibia y se estaba evaluando una posible operación.

#Deportes | Kevin Mier sufre fractura de tibia: el Cruz Azul se queda sin portero de cara a la Liguilla 2025???https://t.co/kt1boq22UD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Durante la mañana del 12 de noviembre, el portal Récord confirmó que, a raíz de la gravedad de la lesión, se tomó la decisión de operarlo lo antes posible, para comenzar con su proceso de recuperación. El sudamericano se encuentra ingresado en un hospital de la CDMX, donde será intervenido de manera quirúrgica en las primeras horas del jueves, 13 de noviembre.

El tiempo de recuperación será determinado luego de que el procedimiento quirúrgico termine, pues se utilizarán diferentes técnicas según la gravedad; los doctores determinarán el uso de placas o tornillos, con el fin de realinear la tibia y agrupar los fragmentos óseos. Varios especialistas han afirmado que el futbolista podría regresar a las canchas en un lapso no mayor a los seis meses.

Luego de su operación, Kevin Mier deberá permanecer por varias semanas en reposo absoluto para permitir la unión de las partes, para luego someterse a un proceso de fisioterapia con el fin de fortalecer los músculos. El Cruz Azul no contará con su arquero para el resto de la Liguilla, además de que se perderá la Copa Intercontinental, que se realizará en diciembre del 2025 y no estará disponible para las primeras jornadas del Clausura 2025.

Así mismo, Kevin Mier se perderá varios meses clave de cara al arranque de la Copa del Mundo 2026, donde se perfilaba para ser el arquero titular con la Selección de Colombia.

RENÉ HIGUITA EN EXCLUSIVA



"Tuve la oportunidad de hablar con Kevin Mier, de ver esa jugada, se me vinieron las lágrimas cuando le pasan este tipo de cosas a un jugador, ¿Qué más les puedo decir? Dios mío, amarilla para esta expulsión".



pic.twitter.com/aH2JtiXrI4 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui