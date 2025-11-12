LAMP: Prospecto de los Texas Rangers reforzará a los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- A tan solo semanas para que llegue a su fin la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán tienen la obligación de respuntar y ganar sus próximas series, para así evitar quedar entre los últimos lugares de la tabla.

Ante eso, la directiva del puerto de Sinaloa está apostando en reforzar su bullpen con la llegada de Scott Engler, un brazo de gran potencia y carácter que tendrá su debut en el beisbol invernal de la pelota mexicana. El refuerzo promete y bastante, ya que el norteamericano cuenta con gran experiencia en sucursales de la MLB, específicamente con los Texas Rangers, escuadra con la que se formó como lanzador profesional hace algunos años.

BIENVENIDO A LOS ROJOS DEL PUERTO uD83EuDEE1uD83DuDD25

Scott Engler sumará poder y precisión desde el montículo…



Scott Engler sumará poder y precisión desde el montículo…

Engler ha recorrido el sistema de ligas menores y la Atlantic League, en esta última donde tuvo su mejor desempeño, tras dejar una marca de efectividad de 1.90 y marca de 6-2, con un acumulado de 280 ponches en 237 innings de labor. Su experiencia y fortaleza mental lo definen como un lanzador que puede poner orden en los relevos. Con 1.93 metros de estatura y una recta que supera las 95 millas por hora, Engler se presenta como una de las incorporaciones más sólidas de los Venados de Mazatlán.

Engler es además ejemplo de resiliencia, ya que en su todavía corta y prometedora carrera, ha tenido dos cirugías Tommy John, pero el lanzador se ha reinventado y actualmente se encuentra fuera de cualquier molestia. Su llegada representa energía fresca y liderazgo para el área de lanzadores.

Los Venados de Mazatlán reafirman con esta incorporación su compromiso de contar con el mejor talento posible, en un equipo que no baja la mirada y mantiene firme su paso en la lucha por la gloria invernal", escribió el club sobre la llegada del pelotero.

Cabe destacar que los Venados de Mazatlán se encuentran en el fondo de la tabla general, con una marca de ocho victorias y 16 descalabros. Además, los porteños fueron el primer equipo que se quedó sin manager, al anunciar la salida de la semana pasada de JJ Pacho.

Fuente: Tribuna del Yaqui