Los Rays alistan su regreso al Tropicana Field para la campaña 2026 de MLB

Florida, Estados Unidos.- El equipo de los Tampa Bay Rays anunció el miércoles que regresará a un Tropicana Field actualizado para la temporada 2026, después de jugar todo su calendario en casa de 2025 en Steinbrenner Field en Tampa mientras se reparaban los daños causados por el huracán 'Milton' en octubre de 2024.

Y mientras las reparaciones en el techo del estadio y otras áreas internas están en curso, y los Rays planean jugar su primer partido en casa contra los Chicago Cubs el 6 de abril después de comenzar la temporada como visitantes.

Los trabajos de reparación continúan a todo vapor

"Estamos emocionados de regresar a casa en Tropicana Field en abril y unirnos una vez más a nuestros fanáticos y negocios vecinos en el centro de St. Petersburg para celebrar el regreso del béisbol de los Rays", dijo el director ejecutivo del equipo, Ken Babby, en un comunicado.

Los dueños del equipo planean también un nuevo estadio

Con este anuncio, los Rays dieron a conocer también la venta de boletos a partir del jueves, con varias opciones para los aficionados que los adquieran; además de mejoras en el estadio de beisbol que incluyen un tablero de video principal ampliado, nuevas pantallas de video detrás del plato de home y a lo largo de ambos postes de foul, un nuevo sistema de sonido e interiores de suites actualizados.

Los Rays jugaron esta campaña en el Steinbrenner Field

Además, se dio a conocer también que el equipo está planeando eventos para celebrar al extercera base de los Rays, Evan Longoria, para conmemorar su tiempo con la franquicia, incluida la inducción al salón de la fama del equipo. Este evento se llevaría a cabo durante su serie de fin de semana contra los Marineros del 10 al 12 de julio.

En esta campaña que acaba de finalizar, los Rays terminaron con un récord de 41-40 en el Steinbrenner Field, el hogar de entrenamiento de primavera de los Yankees, y agotaron las entradas para 61 de 81 juegos y atrajeron a 786,750 fanáticos. Jugando partidos en casa en un estadio al aire libre por primera vez, los Rays experimentaron 17 retrasos por lluvia en 16 juegos por un total de 17 horas y 47 minutos.

Fuente: Tribuna del Yaqui