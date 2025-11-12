Los Yaquis buscan desplumar a los Águilas; conoce el resultado del Juego 2

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras apuntarse el primer encuentro de la serie el martes, los Yaquis de Obregón buscaban anoche asegurar la serie ante los Águilas de Mexicali, y después seis entradas disputadas, el marcador se encontraba 4-2 a favor de la Tribu, al cierre de edición.

Los actuales líderes de primera vuelta de la campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, no esperaron mucho para irse al frente en el marcador, y en el fondo del primer capítulo atacaron al abridor de los emplumados, Jason Blanchard con una carrera.

Allen Córdoba abrió con sencillo al prado izquierdo, se robó la segunda colchoneta y Riley Unroe lo avanzó con sacrificio; mientras que Sebastián Elizalde sacó un rodado al segunda base, Irving López, quien buscó sacar al panameño en el home, pero el corredor llegó quieto al vencer la estirada del receptor, Julián León.

Los Águilas respondieron y le dieron la vuelta la pizarra en la apertura de la tercera entrada, donde Norberto Obeso inició con sencillo al central y con imparables ligados de Yadir Drake y Phillip Evans logró llegar a tierra prometida; mientras que Estevan Florial empujó la segunda rayita con otro imparable al prado central.

Pero Obregón volvió a la carga en el fondo del cuarto episodio, y con par de carreras recuperó la ventaja. Roberto Valenzuela inició el ataque con doble al jardín central y anotó con sencillo de Víctor Mendoza al prado derecho. Luego, Kyren Paris recibió base gratis y Kevin Villavicencio conectó otro doble entre izquierdo y central que puso el 4-2.

Lara inició el encuentro por Obregón

Orlando Lara inició por Obregón en busca convertirse en el primer ganador de cinco juegos en la campaña; el zurdo salió después de completar una labor de cinco entradas completas de nueve imparables, con par de carreras y tres ponches, con dos bases por bolas.