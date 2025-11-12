Luis Ortiz se declara inocente y sale bajo fianza; el lanzador de MLB es culpado por apuestas ilegales

Ciudad de México.- Luego de pasar un par de días tras las rejas, el lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, fue puesto en libertad tras pagar una fianza superior a los 500 mil dólares para seguir con su juicio relacionado con las apuestas ilegales. Ortiz y Emmanuel Clase fueron acusados e investigados por el FBI y la oficina del comisionado de MLB, enfrentando cargos por fraude, conspiración y robo en torno a las apuestas ilegales.

Ambos dominicanos habían sido separados de la organización desde julio, siendo incluidos en la lista renumerada no disciplinaria; en primera instancia, volverían a los diamantes a finales del mismo mes, pero las investigaciones se ampliaron, imposibilitando su regreso en 2025. Durante las primeras horas del domingo, 9 de noviembre, se dio a conocer que las Grandes Ligas habían presentado la acusación formal contra los dos lanzadores.

La Fiscalía de Brooklyn sería la encargada de llevar el caso y, de manera inmediata, giraron una orden de aprehensión contra Ortíz, siendo capturado durante el mismo día en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. El abridor de 26 años pasó un par de días en la cárcel, hasta que le otorgaron el beneficio de pagar la fianza antes mencionada y completar su juicio en libertad condicional.

Luis Ortiz volverá a comparecer ante el tribunal el próximo miércoles, 19 de noviembre; las autoridades le colocaron un dispositivo de monitoreo por geolocalización, además de que le retuvieron sus pasaportes y limitaron sus viajes a las ciudades de Nueva York, Massachusetts y Ohio.

A pesar de que Emmanuel Clase no fue detenido por las autoridades, tendrá su audiencia inicial durante el jueves, 13 de noviembre, y se someterá a las mismas limitantes que su compañero de equipo. También se supo que se les prohibió apostar en cualquier índole, además de poseer armas de fuego, drogas y estar en contacto con cualquier persona que esté relacionada con la investigación.

Ambos jugadores fueron acusados de cooperar con un grupo de apostadores en casinos en línea; el sistema que habrían utilizado es que la 'sociedad' ponía fuertes cantidades de dinero sobre si los lanzamientos de ambos jugadores en ciertos turnos serían bolas o strikes. La MLB comenzó la investigación, luego de detectar varios depósitos realizados a los jugadores, que rondaban entre los 5 y 7 mil dólares.

