Naranjeros de Hermosillo

Naranjeros salen a amarrar la serie ante los Jaguares en el Juego 2 de la serie

Los Naranjeros buscan derrotar a los Jaguares por segunda noche al hilo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La ofensiva de Jaguares de Nayarit llegó encendida al segundo juego de la serie ante Naranjeros de Hermosillo, en el Estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense.
José Samayoa abrió por los de casa y, tras ponchar a los dos primeros bateadores, permitió un imparable de Jacob Rhinesmith. En el siguiente turno, Ricardo Valenzuela castigó con cuadrangular por el jardín central para adelantar 2-0 a Jaguares. La misma dupla repitió daño en la tercera entrada: Rhinesmith conectó doblete y Valenzuela respondió con sencillo productor que amplió la ventaja a 3-0.

SIGUIÓ EL CASTIGO

En la cuarta, Nayarit sumó dos más. Randy Romero conectó línea al izquierdo para que Niko Vásquez anotara desde segunda. Orlando González entró al relevo por Samayoa, pero los visitantes mantuvieron la presión.

Romero se robó la segunda, avanzó a tercera con sencillo de Carlos Sepúlveda y cruzó el plato aprovechando un error defensivo en un tira y tira entre primera y segunda. El 6-0 llegó en la quinta, gracias a un sencillo productor de Francisco Acuña que permitió a Vásquez anotar.

Fuente: Tribuna del Yaqui

