Neymar en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026; Ancelotti pone ultimátum al jugador brasileño

Ciudad de México.- Neymar está en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026, pues no se encuentra en su mejor momento, ya que en los últimos meses ha protagonizado varias polémicas que acrecientan los rumores de su salida del Santos, al igual que ha lidiado con varias lesiones. Estos problemas musculares son los responsables de que Ney esté en duda para ser convocado a la Selección de Brasil, según Carlo Ancelotti, entrenador de los sudamericanos.

Neymar ha tenido un bajo rendimiento desde su fichaje con el Santos, equipo con el cual pasa su segunda etapa; los 'Peixe' se encuentran en los puestos de descenso, tras su racha de derrotas sufridas en el Brasileirao. Es por eso que varios portales brasileños indican que 'Ney' saldrá del equipo al finalizar la temporada, tras menos de un año con el 'Alvinegro', en el cual dejó números cuestionables.

#Deportes | Neymar hace 'berrinche' al ser sustituido y deja al Santos en puestos del descenso en el Brasileirao ?https://t.co/BdbPbDZXcM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Ante el desempeño irregular por parte del brasileño y con el arranque de la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, Ancelotti fue cuestionado sobre si tendrá en cuenta al exjugador del Barcelona para la justa mundialista. Carlo comentó que considera a Neymar como una leyenda del futbol brasileño, pero eso no le comprará su lugar en la convocatoria con la 'Scratch Du Oro'.

Todos queremos que Neymar recupere su mejor condición física. La Federación Brasileña de Fútbol, el entrenador, el cuerpo técnico de la selección, los jugadores esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel".

Así mismo, indicó que dependerá de la condición física con la que Neymar llegue a los meses previos al Mundial 2026, pues uno de los torneos con más exigencias físicas y llevar a un jugador que presente algún problema muscular podría mermar el rendimiento del equipo. "No solo talento, sino también condición física, intensidad; ojalá Neymar esté a su mejor nivel".

uD83CuDF99?CARLO ANCELOTTI:



“Do I see a possibility of Neymar at the World Cup? Obviously. The truth is that football today demands many things. Not only talent, but also physical condition, intensity... To get Neymar to be at his best level.” uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDEEuD83CuDDF9 pic.twitter.com/IYkQliRLVj — Ginga Bonito uD83CuDDE7uD83CuDDF7 (@GingaBonitoHub) November 7, 2025

Neymar usó por última ocasión la playera de Brasil en unos amistosos durante octubre del 2023; en un partido internacional, el exdelantero del PSG sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, lo que lo marginó de las canchas por más de un año. En enero del 2025 regresó al equipo con el que debutó y desde entonces ha tenido varias recaídas que lo han alejado de las canchas por numerosas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui