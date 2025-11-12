Pelotero histórico de Los Ángeles Dodgers termina su relación con el equipo: Busca nuevos aires

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de ganar tres Series Mundiales con Los Ángeles Dodgers y ser uno de los referentes de la organización, se dio a conocer este miércoles 12 de noviembre que Tony Gonsolin le puso final a su relación con el club, pues optó por la agencia libre y buscar nuevos aires en su carrera.

Aunque fue parte del equipo que terminó por levantar la máxima corona de las Grandes Ligas, Gonsolin, de 31 años, regresó esta temporada tras no lanzar en 2024 debido a una dolorosa cirugía Tommy John y no tuvo sus mejores números, registrando una marca de 3-2 con una efectividad de 5.00 en siete aperturas antes de sufrir otra lesión en el codo que requirió de otra cirugía.

Al final fueron seis temporadas activas con las que tuvo con el conjunto de la Liga Nacional, dejando una marca de 37-13 con una efectividad de 3.34 en 86 apariciones (78 aperturas), incluyendo un récord de 16-1 en 2022, cifras que lo colocan como uno de los mejores jugadores que han tenido los Dodgers en los últimos años.

3x World Series Champion and 2022 NL All-Star. Thank you Tony for all that you've done for the team and congratulations on your many accomplishments! pic.twitter.com/lIzkOOJKBP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 13, 2025

El pelotero fue designado para asignación la semana pasada, por lo que decidió ir a la agencia libre y terminar con esto su paso triunfal con el equipo, que viene de ganar la Serie Mundial en siete juegos frente a los Toronto Blue Jays.

El pitcher de 31 años lo ganó absolutamente todo, ya que fue tres veces campeón de la Serie Mundial con el equipo de California y además fue llamado al Juego de las Estrellas de la Liga Nacional en 2022. Sin duda alguna, su baja será una pieza complicada para cubrir por parte del manager Dave Roberts.

Con este movimiento, los actuales monarcas de las Grandes Ligas han agregado al jardinero Ryan Ward y al lanzador Robinson Ortiz al roster de 40 jugadores, peloteros que vienen de tener una gran campaña en Ligas Menores. En el caso de Ward sobresalió en sucursales con promedio al bate de .290, porcentaje de embasado (OBP) de .380, slugging de .557, 36 cuadrangulares y 122 carreras impulsadas con los Oklahoma City Comets.

BREAKING: The Dodgers have DFA’d Tony Gonsolin uD83DuDEA8



Gonsolin battled injuries for years but had some great moments in LA.



We’ll miss you Catman. pic.twitter.com/jCSFiSMrr1 — Dodgers Nation (@DodgersNation) November 6, 2025

Asimismo, la novena de Dave Roberts dio de baja al jardinero Justin Dean, quien tuvo un rol menos protagónico, y al lanzador derecho Michael Grove (campeón en 2024), movimientos que reflejan el nuevo cambio generacional que busca el equipo para la siguiente temporada de la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui