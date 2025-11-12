Presidente del Barcelona niega un futuro fichaje de Lionel Messi: "Fue un arrebato simpático"

Ciudad de México.- Tras los rumores nostálgicos que se habían acrecentado en las últimas horas en torno a un probable regreso de Lionel Messi al Barcelona, el propio presidente del equipo negó que lo tengan en cuenta y piensan que la visita del argentino al Camp Nou fue un arrebato. Así mismo, se pronunció sobre la polémica salida de la 'Pulga' en 2021, alegando que nadie está por encima del equipo.

Messi encendió las redes hace un par de días, pues publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se le veía dentro de la cancha del Camp Nou, césped que no pisaba desde hace más de cuatro años, cuando firmó para el Paris Saint-Germain. Así mismo, hizo acompañar las postales con un mensaje nostálgico, en el que dejaba abierta la oportunidad de un regreso para marcar su retiro del deporte profesional.

#Deportes | ¿Lionel Messi descarta retiro con el Barcelona?: "Mi plan era venir a la MLS, era lo que quería" ??https://t.co/D9N61Qt7Pe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Ante el ruido en el balompié internacional, Joan Laporta salió a aclarar que dentro del equipo no están planeando un potencial regreso y menos en los meses previos a la Copa del Mundo 2026; así mismo, aseguró que sería irresponsable de su parte crear especulaciones. "Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa, al Barça, a las socias y socios, yo creo que ahora si yo hiciera unas especulaciones que no son realistas, ni creo que sean de justicia, vaya, no corresponden".

uD83DuDEA8? Barça president Laporta closes doors to reports of short term loan for Leo Messi.



“Out of respect for Messi, our players, and our members, it's not the time to speculate with unrealistic scenarios”, told Catalunya Radio. pic.twitter.com/8cnfyn8hlU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2025

También declaró que la visita de Messi al recinto que lo vio por tantas temporadas no fue planeada y nadie de la directiva sabía que Leo estaría de visita en La Masia. "Creo que fue un arrebato simpático; acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo".

Sobre la polémica salida que tuvo Messi del Barcelona en el 2021, Laporta declaró que no se arrepiente de cómo lo manejó, pues, para su experiencia, el prestigio del club se debe poner sobre todo. "El Barça está por encima de todos, de presidentes, jugadores, entrenadores".

Por último, señaló que aún mantiene una relación cordial con Messi y, cuando el Camp Nou se finalice y permita la entrada a los 105 mil aficionados proyectados, organizarán un homenaje para el argentino y hacer justicia a todos los grandes años que le dio al equipo. "Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo".

"No em penedeixo de res amb Messi". El president del Barça @JoanLaportaFCB lamenta al #MatíCatRàdio com va ser la seva sortida, però recorda que el club està per sobre de presidents, jugadors i entrenadorshttps://t.co/fMkPFy171t pic.twitter.com/gRFzQBq6sI — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui