Selección Mexicana vs Argentina; horarios y dónde ver EN VIVO al 'Tricolor' en la Copa del Mundo sub-17

Ciudad de México.- Luego de una clasificación in extremis por parte de la Selección Mexicana, accedieron a las rondas de eliminación directa, aunque ahora tendrán su partido más complicado en lo que se ha disputado de la Copa del Mundo sub-17. El 'Tricolor' se enfrentará contra la Selección Argentina en los dieciseisavos de final, siendo uno de los compromisos más interesantes en esta instancia.

México se vio beneficiado por varios factores dentro de la justa mundialista, pues terminaron dependiendo de los criterios de desempate para concretar su boleto a la siguiente ronda. El conjunto azteca comenzó su participación en el mundial de la especialidad con el pie izquierdo, pues cayeron ante Corea del Sur, luego de unos errores por parte de la defensa mexicana; para su segundo partido, consiguieron la victoria ante Costa de Marfil.

Tras dividir resultados, la Selección llegó al tercer compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de conseguir su boleto de manera directa, factor que se terminó complicando. Con marcador de tres goles contra uno, México cayó ante Suiza y tendría que esperar resultados en las otras plazas del Mundial.

Dicha justa contó con 48 equipos, de los cuales clasificaban los primeros lugares de los 12 grupos y ocho terceros lugares; los criterios de desempate en caso de haber igualdad serían la diferencia de goles y el play-in. Arabia Saudita empató en unidades y anotaciones con México, pero en su tercer partido le fueron expulsados dos jugadores, lo que les terminó otorgando el boleto a los mexicanos.

Horarios para el Selección Mexicana vs. Argentina del Mundial sub-17

Estadio: Aspire Zone, Doha, Qatar

Fecha: Viernes, 14 de noviembre

Horario: 8:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium/Canal 9

#Sub17 | ¡Nos vemos el viernes, Incondicionales! uD83DuDC4F?



Nos enfrentaremos ante Argentina en la ronda de Dieciseisavos de Final en el Mundial de esta categoría.uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDD9AuD83CuDDF2uD83CuDDFD#ProyectoSeleccionesuD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/aBWU8g87SV — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 11, 2025

La Selección Argentina llega como uno de los equipos más contundentes de todo el torneo; clasificó como líder en la fase de grupos, quedándose con la victoria en las primeras tres victorias. Además de haber triunfado en sus tres partidos, la 'Albiceleste' solo recibió dos anotaciones, siendo una de las mejores defensivas del certamen.

Fuente: Tribuna del Yaqui