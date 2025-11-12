Selección Mexicana vs Uruguay; horarios y dónde ver EN VIVO al 'Tricolor' en la fecha FIFA de noviembre

Torreón, Coahuila.- La Selección Mexicana se encuentra en la última concentración previa al 2026, año en el que serán uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y sostendrán dos encuentros amistosos contra equipos complicados de la Conmebol. Los dirigidos por Javier Aguirre comenzarán las actividades de la fecha FIFA con un partido en territorio mexicano, aunque deberán enfrentar a Uruguay en el Estadio Corona.

El conjunto nacional llega en uno de sus momentos más complicados en el último ciclo, pues además de ligar cuatro compromisos sin victoria, deberán afrontar el encuentro con varias bajas de sus elementos más representativos en los últimos meses. La convocatoria de México tuvo que omitir a Santiago Giménez, que presentó una lesión de tobillo, además de Julián Quiñones, César Huerta y Alexis Vega; los tres fueron omitidos por problemas musculares.

Una de las sorpresas fue la inclusión de Gilberto Mora, que no fue incluido en la Selección Mexicana sub-17 para que fuera convocado por la selección mayor, pero estuvo en duda por la reciente fractura de mano con los Xolos de Tijuana. Jugadores como Armando González se vieron beneficiados por las diversas bajas, pues la 'Hormiga' sostendrá sus primeros partidos con la selección.

En sus encuentros más recientes, la Selección Mexicana mostró un nivel deficiente, el cual se terminó por reflejar en el marcador; el 14 de octubre, se enfrentó contra Colombia, contra quien perdió con marcador de cuatro goles por cero. En días posteriores, se midió contra Ecuador en el Estadio Akron, encuentro que finalizó con empate a un gol por bando.

Por su parte, los uruguayos llegan con un buen presente, pues ya consiguieron su boleto para la Copa del Mundo 2026 y han ganado sus últimos cuatro compromisos, incluyendo la doble victoria en octubre contra República Dominicana y Uzbekistán.

Horarios para el Selección Mexicana vs Uruguay

Estadio: Estadio Corona, Torreón, Coahuila

Fecha: Sábado, 15 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca Deportes/ TUDN/ VIX Premium/ Canal 5

A pesar de los buenos resultados por parte de los sudamericanos, Marcelo Bielsa deberá cubrir varias bajas importantes, como la de Federico Valverde; el jugador del Real Madrid presentó una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y estará fuera de las canchas por 10 días. De igual manera, Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz aún no se recuperan de sus problemas musculares y no fueron convocados por la 'Garra Charrúa'.

