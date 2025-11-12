Sinner derrota a Zverev y es el primer invitado a semis de las ATP Finals

Turín, Italia.- El italiano Jannik Sinner derrotó el miércoles al alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-3 para sellar un lugar en las semifinales de las Finales ATP, y con ello el campeón defensor extendió su racha ganadora en canchas duras bajo techo a 28 partidos, que se remonta a su derrota ante Novak Djokovic en la final de este evento hace dos años.

De paso, fue la quinta victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, una racha que incluye la final del Abierto de Australia de este año y los recientes encuentros en Viena y París. El italiano, segundo en el ranking, todavía tiene la oportunidad de terminar el año en el número 1, pero necesita ganar el torneo y esperar que Carlos Alcaraz no gane otro partido.

Con dos victorias, Sinner lidera el grupo de Bjorn Borg, mientras que Zverev y Felix Auger-Aliassime tienen una victoria cada uno. Ben Shelton sigue sin una victoria. Alcaraz también ha ganado sus dos primeros partidos y lidera el grupo de Jimmy Connors. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales.

Sinner fue mucho mejor que Zverev

Desde su derrota ante Djokovic hace dos años, Sinner no ha perdido un set en este evento y cuando fue desafiado por Zverev, el italiano elevó constantemente su nivel. Salvó dos puntos de quiebre en el primer juego del partido, ambos con aces. Luego luchó desde 0-40 para mantener el servicio al principio del segundo set. Y al final, Sinner había salvado los siete puntos de quiebre que enfrentó. Sinner también lideró 12-7 en aces.

Auger-Aliassime vence a Shelton

En la misma jornada, el octavo sembrado Auger-Aliassime reclamó su primera victoria en la final de este año al remontar para vencer a Shelton 4-6, 7-6 (7), 7-5. Shelton dominó el primer set y obtuvo un quiebre temprano, pero un juego terrible de él, cuando estaba sirviendo para el set, vio a Auger-Aliassime recuperarse.

Auger-Aliassime festeja uno de sus puntos

"Estaba jugando mucho mejor que yo al principio. No es frecuente que me rompan dos veces en el primer set bajo techo", dijo Auger-Aliassime. "Fue un comienzo extraño, pero a medida que avanzaba el partido estaba encontrando formas de poner devoluciones en la cancha.

